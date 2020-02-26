Minute Media привлек $40 млн венчурных инвестиций

26 февраля 2020 года медиахолдинг Minute Media, владеющий Players’ Tribune и The Big Lead, заявил о привлечении $40 млн венчурных инвестиций от Dawn Capital в последнем раунде сбора средств, передает axios.com.

По словам генерального директора Minute Media Асафа Пеледа, эти деньги будут инвестированы в развитие Players’ Tribune, медиастартап, запущенный Дереком Джетером в 2014 году и приобретенный Minute Media в 2019 году.

Отметим, что в течение 2019 года медиахолдинг приобрел четыре диджитальных медиа, работающих в сфере спорта и развлечений. В настоящее время компания располагает различными веб-ресурсами в 40 странах мира, и, по словам Пеледа, продолжит делать приобретения за пределами США.

«Причина, по которой мы можем приобретать компании и быть эффективными, заключается в том, что мы используем нашу техническую платформу для поглощения, интеграции и масштабирования каждого ресурса», — прокомментировал Асаф Пелед.

Также он подчеркнул, что Minute Media планирует расширить бизнес, а также заработать не только на монетизации контента, но и на продаже publishing software в качестве услуги.

На сегодняшний день компания суммарно привлекла $160 млн, а ее оценочная стоимость – $500 млн.

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Фото: unsplash

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