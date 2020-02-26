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Netflix презентовал список самых популярных фильмов и сериалов в Украине

от Telekritika
От Telekritika 1403
Главная Кино Netflix презентовал список самых популярных фильмов и сериалов в Украине

Функция «топ-10» доступна для подписчиков сервиса.

Netflix запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.

Так, платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований на потоковом гиганте. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, и теперь станет доступна во всем мире.

В Украине в «топ 10» самых популярных сериалов вошли:

  • «Ключи Локков»;
  • «Половое воспитание»;
  • «Лучше звоните Солу»;
  • «Ведьмак»;
  • «Ты»;
  • «Друзья»;
  • «Нарко: Мексика»;
  • «Любовь вслепую»;
  • Babies;
  • «Наша планета».

Среди фильмов в рейтинг попали:

  • «Последнее, чего он хотел»4
  • «Как украсть небоскреб»;
  • «Неограненные драгоценности»;
  • «Шестеро вне закона»;
  • «Ирландец»;
  • «Морпехи»;
  • «Загадочное убийство»;
  • «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»;
  • «Два папы»;
  • «Риддик».

Рейтинг актуален на 26 февраля.

Напомним, ранее Samsung и Netflix объявили о партнерстве, предполагающем расширенную интеграцию приложения онлайн-кинотеатра на мобильные гаджеты Samsung и предоставление его владельцам эксклюзивного контента от Netflix.

Фото: The Verge

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