Netflix презентовал список самых популярных фильмов и сериалов в Украине

Netflix запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.
Так, платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований на потоковом гиганте. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, и теперь станет доступна во всем мире.
В Украине в «топ 10» самых популярных сериалов вошли:
- «Ключи Локков»;
- «Половое воспитание»;
- «Лучше звоните Солу»;
- «Ведьмак»;
- «Ты»;
- «Друзья»;
- «Нарко: Мексика»;
- «Любовь вслепую»;
- Babies;
- «Наша планета».
Среди фильмов в рейтинг попали:
- «Последнее, чего он хотел»4
- «Как украсть небоскреб»;
- «Неограненные драгоценности»;
- «Шестеро вне закона»;
- «Ирландец»;
- «Морпехи»;
- «Загадочное убийство»;
- «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»;
- «Два папы»;
- «Риддик».
Рейтинг актуален на 26 февраля.
Напомним, ранее Samsung и Netflix объявили о партнерстве, предполагающем расширенную интеграцию приложения онлайн-кинотеатра на мобильные гаджеты Samsung и предоставление его владельцам эксклюзивного контента от Netflix.
Фото: The Verge
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