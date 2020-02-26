Netflix презентовал список самых популярных фильмов и сериалов в Украине

Netflix запустил рейтинг десяти самых просматриваемых шоу по странам, пишет Deadline.

Так, платформа будет каждый день показывать своим подписчикам 10 самых популярных наименований на потоковом гиганте. Изначально функция тестировалась в Великобритании и Мексике, и теперь станет доступна во всем мире.

В Украине в «топ 10» самых популярных сериалов вошли:

«Ключи Локков»;

«Половое воспитание»;

«Лучше звоните Солу»;

«Ведьмак»;

«Ты»;

«Друзья»;

«Нарко: Мексика»;

«Любовь вслепую»;

Babies;

«Наша планета».

Среди фильмов в рейтинг попали:

«Последнее, чего он хотел»4

«Как украсть небоскреб»;

«Неограненные драгоценности»;

«Шестеро вне закона»;

«Ирландец»;

«Морпехи»;

«Загадочное убийство»;

«Всем парням: P.S. Я люблю тебя»;

«Два папы»;

«Риддик».

Рейтинг актуален на 26 февраля.

Напомним, ранее Samsung и Netflix объявили о партнерстве, предполагающем расширенную интеграцию приложения онлайн-кинотеатра на мобильные гаджеты Samsung и предоставление его владельцам эксклюзивного контента от Netflix.

Фото: The Verge

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