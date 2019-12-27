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Минцифры планирует выпускать новую услугу каждую неделю

от Telekritika
От Telekritika 426
Главная Диджитал Минцифры планирует выпускать новую услугу каждую неделю

Несколько диджитал-услуг уже тестируются.

Министерство цифровой трансформации Украины каждую неделю хочет внедрять новую цифровую услугу, пишет «Укринформ».  

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 27 декабря: «Мы стараемся каждую неделю запускать новую цифровую услугу, недавно мы запустили «Электронный кабинет застройщика», это первая автоматическая услуга без участия чиновника».

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать несколько цифровых услуг: «Электронный кабинет застройщика», платформу «Сеть» и интернет-портал e-transport.gov.ua, который объединил электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли.

Напомним, ранее стало известно, что Минцифры запускает образовательный проект,  в котором обучит украинцев цифровой грамотности в формате сериалов. 

Фото: Pexels

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