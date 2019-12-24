Минцифры будет обучать украинцев цифровой грамотности через сериалы

Министерство цифровой трансформации обучит украинцев цифровой грамотности в формате сериалов. Об этом сообщает Liga.net.

Образовательный проект стартует 21 января. Он будет состоять из трех частей:

базового курса по цифровой грамотности;

цифровой грамотности для учителей;

курса для родителей по онлайн-безопасности детей.

На данный момент в Минцифре остановились на формате образовательного сериала. Сообщается, что украинцы «неохотно доверяют государству», но при этом прислушиваются к лидерам общественного мнения и знаменитостям. Поэтому этих людей пригласили как героев курсов.

Первый сериал будет состоять из 22 серий, для учителей – из 10 серий, о цифровой безопасности для детей – из 11 серий. Предполагается, что это будут короткие серии по десять минут. Сейчас материал находится на стадии монтажа.

Среди анонсированных звезд – Ольга Сумская, Руслан Ханумак, Надежда Матвеева и Мария Ефросинина. Селебритис будут приглашать в гости экспертов и задавать им актуальные вопросы, полученные от украинцев.

Также в видеоматериалы будут вставлять пошаговые инструкции. Например, «что и как делать в интернете». Сериалы будут выходить украинском языке, но также будет доступен перевод на русский и на язык жестов.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило чат поддержки предпринимателей.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!