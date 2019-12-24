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Минцифры будет обучать украинцев цифровой грамотности через сериалы

от Telekritika
От Telekritika 198
Главная Новости Минцифры будет обучать украинцев цифровой грамотности через сериалы

Образовательный проект стартует 21 января.

Министерство цифровой трансформации обучит украинцев цифровой грамотности в формате сериалов. Об этом сообщает Liga.net.

Образовательный проект стартует 21 января. Он будет состоять из трех частей:

  • базового курса по цифровой грамотности;
  • цифровой грамотности для учителей;
  • курса для родителей по онлайн-безопасности детей.

На данный момент в Минцифре остановились на формате образовательного сериала. Сообщается, что украинцы «неохотно доверяют государству», но при этом прислушиваются к лидерам общественного мнения и знаменитостям. Поэтому этих людей пригласили как героев курсов.

Первый сериал будет состоять из 22 серий, для учителей – из 10 серий, о цифровой безопасности для детей – из 11 серий. Предполагается, что это будут короткие серии по десять минут. Сейчас материал находится на стадии монтажа.

Среди анонсированных звезд – Ольга Сумская, Руслан Ханумак, Надежда Матвеева и Мария Ефросинина. Селебритис будут приглашать в гости экспертов и задавать им актуальные вопросы, полученные от украинцев.

Также в видеоматериалы будут вставлять пошаговые инструкции. Например, «что и как делать в интернете». Сериалы будут выходить украинском языке, но также будет доступен перевод на русский и на язык жестов.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило чат поддержки предпринимателей.

Фото: Unsplash

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