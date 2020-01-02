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Megogo покажет киберспортивный турнир по Dota 2

от Telekritika
От Telekritika 232
Главная Диджитал Megogo покажет киберспортивный турнир по Dota 2

Старт турнира – 9 января

Медиасервис Megogo покажет трансляцию киберспортивного турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2, который пройдет 9-12 января в Буковеле. Об этом сообщает пресс-служба Megogo.

Это первый турнир серии Dota Pro Circuit, который будет транслироваться на украинском языке и будет проходить на карпатском курорте. Призовой фонд составит 300 000 $, за который будут бороться восемь команд.

Турнир стартует 9 января в 9:00. В первый и второй день запланировано 5 матчей между группами А и Б. Лучшие команды выйдут в плей-офф, который пройдет 11 и 12 января. Завершится турнир гранд-финалом, который ожидается 12 января в 19:00.

«Сегодня масштабные киберспортивные события могут сравниться с топовыми футбольными трансляциями, по крайней мере в интернете. Киберспортивный контент постепенно становится таким же обязательным для медиаплатформ, как и популярный спорт», – говорит Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии Megogo.

Напомним, ранее  компания IDTechEx Research опубликовала отчет под названием «Дополненная, смешанная и виртуальная реальность 2020 – 2030».

Фото: Unplash

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