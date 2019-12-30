К 2030 году объем AR/VR-рынка составит более $30 млрд — исследование

В отчете IDTechEx, посвященном исследованию развития AR-, VR- и MR-рынка, аналитиком Шарлоттой Коулс были рассмотрены перспективы развития данных технологий, а также приведен ретроспективный анализ того, как менялся рынок, сообщает martechseries.com.

Недавно компания IDTechEx Research опубликовала отчет под названием «Дополненная, смешанная и виртуальная реальность 2020 – 2030», который дает глубокое понимание рынка XR (XR — расширенная реальность. — ред.) и включает в себя исследования рынков AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность) и MR (смешанная реальность), составленные на основе данных, предоставленных 100 компаниями; анализ работы более 170 различных продуктов; а также прогнозов на 2020 – 2030 годы.

Чаще всего VR-гарнитура применяется в гейминге. Такие компании, как Oculus, HTC и Sony, создали ряд продуктов, используя которые потребители могут полностью погружаться в игровой процесс. Тем не менее, для продуктов XR есть и другое применение, например, обучение, маркетинг, ритейл. Согласно данным аналитиков, пул отраслей, в которых можно будет применять технологии XR, будет расти.

За последние 10 лет AR-компании получили достаточно много инвестиций, причем инвесторы нацелены на их будущий потенциал. Например, компания Magic Leap получила финансирование в размере более $500 млн в 2017 году, но выпустила свой первый продукт только в 2019 году. Несмотря на то, что продукты разрабатываются в длительные сроки и прибыль возможна лишь спустя несколько лет, интерес инвесторов к AR/VR все еще остается высоким.

Отчет также показывает, что при разработке AR/VR/MR-продуктов используется множество разных технологий и за последнее десятилетие достигнуты значительные успехи в решении таких проблем, как качество графики и звуковых эффектов, время отклика и т.д. И хотя некоторые пользователи все еще испытывают физиологический дискомфорт при использовании гарнитур (например, укачивание), разработчики будут пытаться решить подобные проблемы, а значит приложения и устройства будут совершенствоваться.

Одним из вариантов использования продуктов, обсуждаемых в отчете, является использование AR для решения проблемы «разрыва в навыках», когда талантливые, квалифицированные рабочие уходят на пенсию, прежде чем успевают передать свои знания и опыт новым работникам. Аналитики уверены, что при помощи гарнитур дополненной реальности работники смогут записывать все свои действия, а потом передавать эти данные новичкам.

Фото: Unsplash

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