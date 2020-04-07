Медийные организации выступили против трансляций уроков на NewsOne, 112 и ZIK

Медиадвижение, Независимый медийный совет и медийные общественные организации выражают возмущение по поводу решения властей запустить трансляцию телевизионных уроков во время карантина, среди других вещателей, также и на телеканалах NewsOne, 112 и ZIK, сообщается на сайте «Детектора медиа».

«Мы считаем, что такое решение существенно повредит информационной безопасности Украины и информационной гигиене общества, ведь оно существенно расширит влияние российской и пророссийской пропаганды, в том числе и на молодое поколение. Каналы так называемого холдинга «Новости», формальным собственником которых является народный депутат от «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, находятся под непосредственным влиянием руководителя этой партии Виктора Медведчука», – говорится в заявлении организаций.

В заявлении отмечается, что в эфире этих трех телеканалов больше всего из украинских телерадиокомпаний звучит информация с признаками кремлевской пропаганды, порой дословно повторяются месседжи российских государственных телеканалов.

Медийщики призывают власти пересмотреть свое решение с учетом рисков, которые оно несет, а также украинские телевизионные каналы, которые пока не участвуют в проекте «Всеукраинская школа онлайн» – «согласиться на участие, чтобы эфир телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком , не был нужен инициаторам важного социального проекта».

Напомним, 6 апреля в 10:00 стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» – украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам. Запись уроков проходит на базе Новопечерской школы, где 40 учителей из Киева стали учителями для учеников со всей Украины. К урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят с ними опыты, решают в эфире задачи.

Распределение школьных программ в рамках «Всеукраинской школы онлайн» по телеканалам: 5 класс – «ПлюсПлюс», телеканал «112 Украина»; 6 класс – Zoom, NEWSONE, «Пиксель»; 7 класс – ZIK; 8 класс – «УНИАН-ТВ», «Индиго»; 9 класс – телеканал «Рада», «UA: Культура»; 10 класс – «UA: Первый»; 11 класс – М1.

Уроки доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, «Киевстар ТВ», «ТСН.ua», «УНИАН.net», «Главред».

Фото: unsplash

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