Медиаконгломерат AT&T вошел в топ-10 компаний веб-гигантов

Аналитики сервиса Website Tool Tester провели исследование, в ходе которого выяснили, каким компаниям принадлежит наибольшее количество доменных имен в интернете, сообщает socialmediatoday.com. Седьмое место в этом списке занял американский медиаконгломерат AT&T Inc.

Website Tool Tester объединил все данные в понятной инфографике.

Интересно, что первые места в списке заняли мировые лидеры рынков пищевых продуктов и товаров бытовой химии — Unilever (1181 доменов), Nestle (907), Johnson & Johnson (895), Proctor & Gamble (857). Замыкает пятерку производитель автомобилей Volkswagen (651).

Медиакорпорации AT&T Inc. досталось седьмое место. Она владеет 622 доменами, обогнав даже Alphabet Inc., которой принадлежат 422 доменных имен.

Детальнее ознакомиться с инфографикой вы можете, перейдя по ссылке.

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Фото: unsplash.com

Инфографика: Website Tool Tester

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