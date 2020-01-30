Выручка Facebook за 2019 год выросла на 27%

Компания Facebook сообщила о растущей базе пользователей и увеличении квартальных доходов, пишет CNBS.

Выручка гиганта социальных сетей выросла на 25% до $21,1 млрд за квартал, превзойдя ожидания аналитиков – в $20,9 млрд. Таким образом, выручка за 2019 год выросла почти на 27%. Прибыль за четвертый квартал также превзошла ожидания, увеличившись на 7% до $7,35 млрд.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг объявила, что в настоящее время в компании работает более 8 миллионов рекламодателей, по сравнению с 7 миллионами в октябре 2019 года.

Расходы Facebook за весь 2019 год составили $46,71 млрд, что на 51% больше, чем в 2018 году. На это повлияло падение операционной маржи компании, которая снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019 году.

Что касается количества пользователей, то в США и Канаде база пользователей Facebook выросла до 190 миллионов, с 189 миллионов кварталом ранее. В Европе пользовательская база выросла до 294 миллионов, по сравнению с 288 миллионов пользователей в предыдущем квартале.

Напомним, ранее cтало известно, что Facebook усилит меры по противодействию фейковой и другой манипулятивной информации.

Фото: Unsplash

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