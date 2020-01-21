Мартин Остердаль станет исполнительным директором «Евровидения»

Шведского телепродюсера Мартина Остердаля назначили исполнительным директором песенного конкурса «Евровидение», а также детского «Евровидения». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Такое решение приняли медиадиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Жан-Филипп де Тендер вместе с председателем наблюдательного совета «Евровидения» Франко Дитером Фрейлингом (с общественного вещателя Германии ZDF).

В обязанности исполнительного руководителя песенного конкурса «Евровидение» входит контроль подготовки и организация мероприятия от имени Европейского вещательного союза.

После гранд-финала «Евровидения» в Роттердаме (Нидерланды) Мартин Остердаль заменит Джона Ола Санда, который десять лет занимал эту должность.

Ранее Мартин Остердаль был программным директором и комиссаром по развлечениям и спорту в шведской общественной телевещательной организации SVT, где он отвечал за рейтинговые шоу в эфире, а также координировал церемонию награждения победителей Нобелевской премии и Королевскую свадьбу 2010 года. Он имеет большой международный опыт в области музыкальной и медиаиндустрии, работал в Великобритании, России, США, Германии, Нидерландах и Норвегии.

Напомним, «UA: Суспільне» и СТБ объявили имя третьего члена жюри и список финалистов Национального отбора на «Евровидение-2020».

Фото: «UA: Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!