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Мартин Остердаль станет исполнительным директором «Евровидения»
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Мартин Остердаль станет исполнительным директором «Евровидения»

от Telekritika
Telekritika 192

Остердаль заменит Джона Ола Санда, который десять лет занимал эту должность.

Шведского телепродюсера Мартина Остердаля назначили исполнительным директором песенного конкурса «Евровидение», а также детского «Евровидения». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Такое решение приняли медиадиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Жан-Филипп де Тендер вместе с председателем наблюдательного совета «Евровидения» Франко Дитером Фрейлингом (с общественного вещателя Германии ZDF).

В обязанности исполнительного руководителя песенного конкурса «Евровидение» входит контроль подготовки и организация мероприятия от имени Европейского вещательного союза. 

После гранд-финала «Евровидения» в Роттердаме (Нидерланды) Мартин Остердаль заменит Джона Ола Санда, который десять лет занимал эту должность.

Ранее Мартин Остердаль был программным директором и комиссаром по развлечениям и спорту в шведской общественной телевещательной организации SVT, где он отвечал за рейтинговые шоу в эфире, а также координировал церемонию награждения победителей Нобелевской премии и Королевскую свадьбу 2010 года. Он имеет большой международный опыт в области музыкальной и медиаиндустрии, работал в Великобритании, России, США, Германии, Нидерландах и Норвегии.

Напомним, «UA: Суспільне» и СТБ объявили имя третьего члена жюри и список финалистов Национального отбора на «Евровидение-2020».

Фото: «UA: Суспільне»

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