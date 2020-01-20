Известны имя третьего судьи и список полуфиналистов Нацотбора «Евровидения-2020»

СТБ и «UA: Суспільне мовлення» объявили имя третьего члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Им стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт FM» Виталий Дроздов, сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Также стали известны имена полуфиналистов. С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и «UA: Перший» за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов.

Полный список полуфиналистов Нацотбора

[О] – украинская инди-поп группа, обладатели премии «Хит года» по версии KissFM, приза в номинации «Свежая кровь» Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

Khayat – молодой украинский артист и автор песен, работает в жанре фолкотроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2019», после участия в котором выпустил дебютный альбом Khmil’, ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol – певица, которая в пять лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».

Cloudless — бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саундтреком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

Garna – сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.

Fo Sho — афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».

Tvorchi – молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe в считанные дни вошел в топ-10 чартов Google Play в Украине.

Gio – молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil – молодая украинская певица, автор и композитор, «Прорыв года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытие года» по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#Охрана_отмєна» стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Kruть – певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах.

Элина Иващенко – в музыке с 5 лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

Go—A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» и др). Неоднократно представляют украинскую музыку в Израиле, Польше, Белоруси.

MoonZoo feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электронной группы MoonZoo, работающей в стиле Sad Dance («танцевальная музыка для тех, кому не весело»), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MoonZoo в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

Также сообщаем, что 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступлений первого и второго полуфиналов.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на «Евровидение-2020» пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и «UA: Перший». Ведущими прямых эфиров будет Сергей Притула.

Телевизионная съемка Национального отбора на «Евровидение» будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Фото: СТБ

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