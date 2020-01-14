Маркетологи в 2020 году потратят на рекламу в соцмедиа $112 млрд — исследование

Согласно аналитике Forrester, в 2020 году мировой расход на рекламу в социальных медиа составит $112 млрд, передает campaignlive.co.uk.

При этом эксперты отмечают, что треть этих денег не принесет результатов. Дело в том, что 31% директоров по маркетингу, опрошенных в ходе исследования, не могут доказать, что продвижение в соцсетях положительно повлияет на развитие бизнеса.

Поняв, что органический SMM не приносит ожидаемых результатов, многие топ-менеджеры будут вкладывать бюджеты в рекламные кампании, тем самым корректируя свою маркетинговую стратегию.

Согласно мнению исследователей, эффективнее использовать социальные тактики и технологии в общей стратегии продвижения. Например, на основе пользовательского контента создавать печатную рекламу.

В отчете также отмечается, что социальные медиа играют большую роль в построении репутации брендов. Например, Twitter предоставляет брендам доступ к данным об уровне лояльности пользователей (Net Promoter Score) и индексе удовлетворенности клиентов (Customer Satisfaction Score).

Напомним, согласно исследованию Security.org, 84% пожилых людей уверены, что социальные сети могут улучшить их жизнь.

Фото: Unsplash

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