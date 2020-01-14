84% пожилых людей уверены, что социальные сети могут улучшить их жизнь — исследование

Согласно исследованию, проведенному Security.org, американские представители поколения беби-бумеров (люди, родившиеся в период с 1940 по 1959 год) ежедневно используют социальные сети, сообщает forbes.com.

При этом 84% респондентов уверены, что социальные сети могут улучшить их жизнь. Интересный факт: каждый третий миллениал (люди, родившиеся в период с 1980 по 2000 год) разочарован соцсетями и уверен, что они негативно влияют на его жизнь.

«Мы обнаружили, что большинство американцев активно использует социальные медиа, но что нас действительно удивило, так это то, что подавляющее большинство положительных откликов исходило от представителей поколения беби-бумеров. Этот факт особенно занимателен на фоне разочарования соцсетями со стороны представителей поколения миллениалов», — прокомментировала одна из исследовательниц Кори Коллитон.

Аналитики объясняют это так: беби-бумеры привыкли к изменениям. Они видели, как преобразовалось телевидение, появился интернет, возникли соцсети. Миллениалы же росли в период развития социальных медиа, а потому пресытились ими. Подтверждением такого довода является и тот факт, что миллениалы уделяют соцсетям намного больше времени, чем беби-бумеры, которые все еще «отвлекаются» на чтение газет, книг и журналов, телесмотрение.

Также исследователи уверены, что беби-бумерам общение в Facebook приносит больше удовольствия, чем миллениалам, ведь они там общаются исключительно с родственниками и друзьями.

Интересные данные приводит Statista за 2019 год: среди беби-бумеров самой популярной платформой был YouTube. Так, 70% респондентов заявили, что регулярно ею пользуются, тогда как соцсетями — 68%. Далее по списку популярности идут Pinterest — 27%, LinkedIn — 24% и Instagram — 23%, Twitter — 17%, Snapchat — 9%.

Напомним, согласно исследованию агентства видеоконтента Videofirma, 80% украинцев регулярно смотрят YouTube.

Фото: shutterstock

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