Марк Цукерберг предложил создать систему по регулированию фейкового контента

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля 2020 года, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что для урегулирования вредоносного контента стоит создать специальную систему, передает Reuters.

Цукерберг предположил, что вредоносный контент, распространяемый в интернете и в соцсетях в частности, должна регулировать система, «находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями».

«Я считаю, что фейковый контент должен регулироваться. Вопрос в том, какую модель для этого выбрать»,

– отметил CEO Facebook.

Он также отметил, что на данный момент в мире существуют две регуляторные модели: первую применяют по отношению к традиционным СМИ, а вторую используют телекоммуникационные компании. Однако Марк подчеркнул, что вторая модель не является эффективной, ведь «данные просто проходят сквозь вас», а это значит, что в итоге телекомкомпания не несет за них ответственности. И тут же добавил, что привлечь к ответственности телекомкомпании не получится, ведь они просто передают данные: «… вы не станете привлекать к ответственности оператора, если вредоносный контент передается по телефону», — заключил он.

Также Марк рассказал, что 35 тыс. сотрудников Facebook при помощи автоматизированных систем ежедневно отслеживают, анализируют и блокируют более 1 млн поддельных учетных записей. По его словам, большую часть фейковых аккаунтов составляют «спамеры и люди, которые пытаются делать разные вещи». При этом Цукерберг акцентировал, что некоторые из них — «часть кампаний правительств».

Напомним: ранее стало известно, что Facebook будет платить Reuters за фактчекинг.

Фото: GettyImages

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