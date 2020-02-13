Facebook будет платить Reuters за фактчекинг

Компания Facebook будет платить информагентству Reuters за проверку информации в самом Facebook и в Instagram, пишет TechCrunch.

В рамках сотрудничества команда из четырех человек в Reuters рассмотрит сгенерированный пользователями контент, включая видео, фотографии и заголовки новостей на английском и испанском языках. Затем агентство опубликует свои выводы в новом блоге Reuters Fact Check, в котором будут перечислены основные претензии к контенту: почему он является ложным, частично ложным или правдивым. В последствии Facebook будет использовать эти выводы, чтобы пометить посты с дезинформацией как ложные, понизить их в алгоритме новостной ленты и ограничить их распространение.

Цена сделки между сторонами не разглашается.

Таким образом, Reuters присоединяется к списку американских партнеров по проверке фактов, которые включают Associated Press, PolitiFact, Factcheck.org. Facebook предлагает проверку фактов в более чем 60 странах, хотя часто лишь с одним партнером, таким как местные отделения Agence France-Presse.

Напомним, ранее Facebook удалил сеть аккаунтов, которые распространяли дезинформацию об Украине и соседних с ней странах.

Фото: unsplash

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