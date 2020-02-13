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Facebook будет платить Reuters за фактчекинг

от Telekritika
От Telekritika 746
Главная Диджитал Facebook будет платить Reuters за фактчекинг

 Для этого издатель запустил новое подразделение Reuters Fact Check. 

Компания Facebook будет платить информагентству Reuters за проверку информации в самом Facebook и в Instagram, пишет TechCrunch.

В рамках сотрудничества команда из четырех человек в Reuters рассмотрит сгенерированный пользователями контент, включая видео, фотографии и заголовки новостей на английском и испанском языках. Затем агентство опубликует свои выводы в новом блоге Reuters Fact Check, в котором будут перечислены основные претензии к контенту: почему он является ложным, частично ложным или правдивым. В последствии Facebook будет использовать эти выводы, чтобы пометить посты с дезинформацией как ложные, понизить их в алгоритме новостной ленты и ограничить их распространение.

Цена сделки между сторонами не разглашается.

Таким образом, Reuters присоединяется к списку американских партнеров по проверке фактов, которые включают Associated Press, PolitiFact, Factcheck.org. Facebook предлагает проверку фактов в более чем 60 странах, хотя часто лишь с одним партнером, таким как местные отделения Agence France-Presse.

Напомним, ранее Facebook удалил сеть аккаунтов, которые распространяли дезинформацию об Украине и соседних с ней странах.

Фото: unsplash

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