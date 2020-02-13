Facebook удалил сеть антиукраинских аккаунтов

Facebook удалил 78 учетных записей, 11 страниц, 29 групп и 4 аккаунта в Instagram, которые распространяли дезинформацию об Украине и соседних с ней странах. Об этом пишет администрация соцсети.

По словам компании, люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи для управления группами и страницами. Некоторые из этих аккаунтов представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, СМИ и другими общественными деятелями в регионе.

Администраторы страницы и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей в Украине, военные действия России в Сирии, предполагаемые утечки СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году. Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, Facebook обнаружил их связь с российскими военными разведывательными службами.

Соцсеть также привела несколько примеров таких записей:

Напомним, ранее жители штата Иллинойс (США) подали в суд на Facebook, обвинив в незаконном сборе персональных данных. Компания выплатит штраф в размере $550 млн/

Фото: unsplash

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