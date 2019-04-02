Макеенко, Баграев и «Общественное». Нацсовет готовится раздать 4 ФМ-частоты в Киеве
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Макеенко, Баграев и «Общественное». Нацсовет готовится раздать 4 ФМ-частоты в Киеве

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 29
Главная Новости Макеенко, Баграев и «Общественное». Нацсовет готовится раздать 4 ФМ-частоты в Киеве

Победители киевского радиоконкурса были известны еще до объявления в начале декабря – две радиостанции Общественного вещания, пропрезидентское информационное радио «Прямой ФМ» и созданная под конкурс джазовая радиостанция холдинга «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 апреля планирует подвести итоги радиоконкурса на 4 свободные частоты в ФМ-диапазоне Киева, решение по запуску которого было принято регулятором 6 декабря 2018-го. «Телекритике» стал известен полный список конкурсантов, с которым предлагаем ознакомиться и вам.

С учетом заранее известных потенциальных победителей, а также высокой суммы конкурсной гарантии для конкурсантов – 110–120 тыс. гривен в зависимости от частоты, претендентов на него мало. На три из четырех частот (информационное, образовательно-развлекательное и культурологическое) только по одному претенденту. На частоту джазового/классического радио претендует 3 вещателя – все предлагают концепцию джазовой радиостанции. У конкурса есть все шансы стать скандальным, поскольку для джазовой радиостанции выставлена частота, на которой вещало «Радио Вести»: в холдинге «Вести Украина» уже пообещали судиться с потенциальным победителем. Конкурсные условия прописаны для каждого формата отдельно, общие требования для всех 4 частот – вещание должно осуществляться без ретрансляции других радиостанций и использования исходных данных других вещателей.

У информационного радио (частота – 88,4 МГц, мощность – 1кВт) в общем объеме вещания, согласно конкурсным условиям, не менее 60% программной концепции должны составлять социально важные передачи (информационные и социально-политические) для обеспечения информационных потребностей граждан; объем ведения передач на украинском языке должен достигать 80%. На конкурс подалось только созданное осенью прошлого года радио «Прямой ФМ» (ООО «ТК "Прямой"»), официальный владелец которого – экс-регионал, а ныне руководитель киевского отделения партии «Наш край» Владимир Макеенко.

Радиостанция «Прямой ФМ» будет тесно работать с телеканалом «Прямой» – оба актива связывают с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко. В октябре 2018-го на региональном радиоконкурсе вещатель получил первые 6 ФМ-частот: Белая Церковь (98,8) и Переяслав-Хмельницкий (107,7) Киевской области; Павлоград (91,1) и Марганец (91,5) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2) и Лубны Полтавской области (104).

У конкурса есть все шансы стать скандальным, поскольку для джазовой радиостанции выставлена частота, на которой вещало «Радио Вести»: в холдинге «Вести Украина» уже пообещали судиться с потенциальным победителем

В формате «информационно-образовательно-развлекательная радиостанция» (частота 97,2 МГц, 1 кВт) не менее 50% должны составлять передачи, отнесенные к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате (информационные, образовательные и развлекательные передачи); объем ведения передач на украинском языке – 100%. На конкурс подалась только общественная радиостанция «Промінь» (НОТУ). Всего у радиостанции 9 ФМ частот, из областных центров радиостанция вещает только в Луцке.

У культурологической радиостанции (частота 97,6 МГц, 500 Вт) должно быть не менее 50% передач, отнесенных к определенному направлению, стилю или жанру, указано в формате – культурно-художественные и образовательные передачи; объем ведения передач на украинском языке – 100%. На конкурс подалось только общественное радио «Культура» (НОТУ). Всего у радиостанции 25 ФМ-частот, среди которых только два областных центра – Луцк и Харьков.

Интереснее всего с форматом джазовой и/или классической радиостанции (частота 104,6 МГц, 2 кВт). По конкурсным условиям победитель должен обеспечить не менее 50% музыкальных произведений, отнесенных к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате – джаз и/или классическая музыка; объем ведения передач на украинском языке – 100%. На этой частоте до 3 марта 2017 года вещало «Радио Вести» (лицензией владело ООО «ТРК "Дивосвіт"» из холдинга «Вести Украина»), которому Нацсовет отказал в продлении лицензии из-за непрозрачной структуры собственности. Сегодня на частоту претендуют три компании:

1. ООО «Ч К» подалось на конкурс с позывным «Radio JAZZ», компания связана с самый большим радиохолдингом «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука. Официально компания поровну принадлежит генеральному директору радиохолдинга «ТАВР Медиа» Игорю Чернышову и гендиректору «Радио Рокс» Сергею Кузину, директором компании выступает радиоведущая «Радио Рокс» и генпродюсер «Мелодии ФМ» Наталья (Соня) Сотник; в уставном фонде прописано 52,5 тыс. гривен, компания была создана 22 мая 2008-го.

2. ООО «Радио "Классика и джаз"» подалось на конкурс с концепцией радиостанции Jazz & Blues; компания принадлежит поровну генпродюсеру центра Jazz in Kiev Владимиру Каминскому (он выступает также директором компании) и Льву Когану, который является братом музыканта и радиоведущего Алексея Когана; в уставном фонде указано 10 тыс. гривен; компания зарегистрирован 6 декабря 2017-го.

3. ООО «Телерадиокомпания "Стильное радио"» с концепцией «Стильный джаз» входит в медиахолдинг «Вести Украина». Собственниками компании выступают ООО «Медиа Инвест плюс» (99%) и ООО «АйДжи медиа Украины» (1%), бенефициарами которых значится Татьяна Александрова с пропиской в ​​настоящее время в оккупированном Донецке (ранее она выступала владелицей «Радио Вести»). В уставном фонде прописано 125 тыс. гривен. Директор компании сменился 6 февраля – вместо Дмитрия Кугута фигурирует Андрей Пятницкий.

Также на конкурс подалось ООО «Телерадиоиздательская компания "Мастер"» с позывным «Хот ньюз»; компания также входит в медиахолдинг «Вести Украина» (бенефициаром также указана Татьяну Александрова через ООО «ТРК "Приоритет"» – 99% и ООО «Мультимедиа инвест групп» – 1%). Компания не оплатила лицензионный сбор, а потому не допущена к конкурсу. Интересно, что ранее эта компания владела частотой «Радио Вести» в Харькове, которая, как и киевская частота, также была аннулирована Нацсоветом из-за непрозрачной собственности.

Глава медиахолдинга «Вести Украина» Ольга Семченко весной 2017 года, вскоре после аннулирования киевской частоты «Радио Вести », сообщала, что частота 104,6 МГц должно отойти «ТАВР медиа». В ответ гендиректор радиохолдинга Игорь Чернышов в разосланном релизе «ТАВР медиа» публично это отрицал.

За более чем два года «Радио Вести» (ООО «ТРК "Дивосвіт"») проиграло Нацсовету суды на предмет неправомерности аннулирования лицензии для вещания на киевской частоте в двух первых инстанциях. 15 февраля 2018 года Окружной административный суд города Киева отказал «Радио Вести» в отмене решения Нацсовета об отказе в продлении лицензии, а 12 июня 2018-го Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение суда и отказал в апелляции. 4 октября 2018 года «Радио Вести» подало кассационную жалобу в Верховный суд, который открыл кассационное производство и отказал «Радио Вести» в приостановлении исполнения решений судов предыдущих инстанций. Глава холдинга «Вести Украина» Ольга Семченко в феврале в опубликованном релизе на своем сайте обещала судиться с победителем конкурса.

«Телекритика» будет подробно освещать ход данного радиоконкурса Нацсовета.

Фото: pexels

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