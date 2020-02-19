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Майкл Блумберг продаст свою компанию, если победит на выборах

от Telekritika
От Telekritika 452
Главная Новости Майкл Блумберг продаст свою компанию, если победит на выборах

Он является основателем Bloomberg LP.

Главный советник избирательного штаба Блумберга Тимоти О’Брайен перед первыми дебатами, на которых выступит бывший мэр Нью-Йорка, заявил, что Майкл Блумберг продаст свое издание, если победит на выборах. Об этом пишет Reuters.

Майкл Блумберг сказал, что скорее всего, продаст свою компанию Bloomberg LP, если его изберут. «В случае избрания президентом Майк продаст компанию», – заявила пресс-секретарь Галия Слайен.

Bloomberg LP – это крупная информационная корпорация, которая не только производит новости, но и продает информацию с рынков ценных бумаг. По информации аналитиков из Burton-Taylor International Consulting, в 2019 году оборот компании составил $10 млрд. Компания была создана в 1981 году. 

Bloomberg не конкурирует в штатах досрочного голосования в процессе выдвижения от демократов и вместо этого надеется начать набирать голоса, когда 14 штатов проголосуют 3 марта в соревнованиях за «Супервторник».

Напомним, 4 декабря Bloomberg запустил свой Telegram-канал.

Фото:  Reuters

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