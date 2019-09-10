Лицензирование операторов телекоммуникаций могут отменить

10 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию». Об этом сообщает РБК-Украина.

338 депутатов поддержали закон и сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Этим законом нардепы хотят устранить законодательную коллизию норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документ предусматривает замену лицензирования видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление уведомления субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке говорится, что закон будет способствовать уменьшению админдавления на субъектов хозяйствования и упрощению условий создания и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что в Украине создали Коалицию цифровой трансформации.

Фото: Pixabay

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