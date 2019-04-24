⛔ Лицензии радиостанций Lounge FM и Next Сергея Курченко аннулированы

18 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выиграл апелляцию по делу об аннулировании лицензий радиостанций Lounge FM и Next, которые входят в «Радиогруппу УМХ» Сергея Курченко. О решении суда сообщает Нацсовет.

Решение принял Пятый апелляционный административный суд, отказав ООО «ТРК “Пилот-Украина”» (владеет лицензиями Lounge FM и Next) в удовлетворении апелляционной жалобы и оставив без изменений решение суда первой инстанции об аннулировании лицензий на вещание этой компании по иску Нацсовета. Первый суд Нацсовет выиграл 13 декабря 2018 года – решение в пользу регулятора принял Одесский окружной административный суд.

Нацсовет напоминает, что причиной решения обратиться в суд об аннулировании стало несоблюдение компанией требований законодательства о прозрачности структуры собственности и несвоевременная подача заявлений о переоформлении лицензий в связи с ее изменением. Решение обратиться в суд об аннулировании лицензий было принято 5 октября 2017 года, когда Нацсовет рассматривал заявления о переоформлении лицензий этого вещателя и результаты внеплановых проверок.

Компания «Пилот-Украина» владела двумя лицензиями: первая – на 99,4 МГц в Киеве с позывными Lounge FM; вторая – на 4 FM-частоты с позывными «Радио Next» (но на частотах вещала другая радиостанция холдинга – NRJ): 91,4 МГц – в Одессе, 103,9 МГц – во Львове, 100,1 МГц – в Николаеве, 99 МГц – в Херсоне .

В конце марта 2017 года «Радиогруппа УМХ» указала бенефициаром своих активов харьковчанина Дмитрия Крикберга, который в 2013-м был членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, когда тот принадлежал Сергею Курченко. Компании радиогруппы не уложились в месячный срок, отведенный законом на подачу информации в Нацсовет об изменении бенефициара. До этого Крикберг работал в ряде других компаний Курченко. Он владеет компаниями группы «УМХ» через трастовое соглашение с конечным звеном в структуре собственности – Мэтью Брэдли Адрианом из Белиза. Последний фигурировал как конечный бенефициар радиостанций до Крикберга. Непрозрачная собственность позволяет регулятору не продлевать лицензии.

В октябре 2017 года, кроме обращения в суд об аннулировании лицензий «Радиогруппы УМХ», Нацсовет не продлил ряд лицензий на радиовещание на 36 частотах в ФМ-диапазоне из-за истечения 7-летнего срока действия лицензий. Аннулированные частоты до сих пор не выставлены на конкурс. Президентская четверка 5 раз отказывалась вынести их на конкурс для общественных радиостанций.

Напомним, 7 февраля Нацсовет принял решение отложить рассмотрение заявления трех компаний из «Радиогруппы УМХ» о продлении шести лицензий, у которых истек 7-летний срок действия, до судебного решения вопроса аннулирования этих лицензий. Замглавы регулятора Ульяна Фещук указывала на нелогичность рассмотрения вопроса продления просроченных лицензий радиостанций УМХ до окончания судебного спора по их аннулированию. Компании «Пилот-Украина» в этом списке не было.

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