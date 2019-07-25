Леся Никитюк пересела на маршрутку

Не успев отдохнуть от съемок «Хто зверху?» и «Шаленої зірки», Леся Никитюк начала работать над новым тревел-проектом «Le маршрутка». В нем ведущая будет путешествовать по дорогам Украины.

«Летом каждый среднестатистический украинец путешествует именно маршруткой. На поезд билетов нет, на самолет – дорогие, поэтому маршрутка – это лучший способ добраться из пункта «А» в пункт «Б». Сейчас наша маршрутка путешествует где-то по Киевской области», – говорит ведущая.

Правда, средство передвижения у Леси не совсем обычное внешне. Со всех сторон маршрутка разрисована пейзажами, а внутри у нее любимые безделушки ведущей со всего мира.

«Маршрутка у нас очень интересная, очень классная! – добавила Леся. – В ней много позитивных и интересных вещей. Да и выглядит креативно: декорирована всеми сувенирами, которые я привезла из разных уголков нашей планеты. Больше вам ничего не скажу. Сама еще почти ничего не знаю! Это очень неожиданный тревел. Встретимся на дорогах Украины!»

Премьера шоу «Le маршрутка» состоится этой осенью на «Новом канале».

Напомним, недавно «Телекритика» пообщалась с креативным продюсером Анной Вовк о новом проекте «Шалена зірка».

Фото: «Новый канал»