Станцуй мне песню: как проходят съемки «Шаленої зірки»

На съемочную площадку нового шоу мы попадаем в разгар последнего дня записи. У нашей собеседницы – креативного продюсера проекта Анны Вовк – ответственный момент: нужно проконтролировать съемку эпизода, поэтому нас просят немного подождать. Мы же, пользуясь такой возможностью, просим показать съемочную площадку. И сразу срываем джек-пот: актер Юрий Ткач, звезда ситкома «Одного разу під Полтавою», – во всей красе в роли израильской победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай.

На площадке все заряжены драйвом. И хотя команда работает в бешеном ритме, записывая по 3 выпуска в день, признаки усталости можно заметить разве что в минуты перерыва. В остальное время все участники максимально собраны и вовлечены в процесс.

Во время пауз между съемками работа не прекращается. Гримеры и стилисты подправляют образы артистов, операторы и звукорежиссеры настраивают технику, звезды обсуждают сценарий и дают интервью.

Позже мы находим на площадке креативного продюсера проекта Анну Волк, чтобы взять у нее интервью.

Анна, давайте начнем с формата проекта: каким образом родилась идея? Это собственная разработка «Нового канала» или вы сотрудничали с форматчиками?

Это собственная разработка «Нового канала». Все началось с «Хто зверху?». Руководство предложило сделать несколько музыкальных спецвыпусков. Мы разработали конкурсы, основанные на знаниях песен, танцах. В финале команды должны были перевоплотиться в образы звезд нашего или зарубежного шоу-бизнеса, поменявшись при этом ролями. Например, участники мужской команды были Олями Поляковыми, а женской – Монатиками. Оценивали выступления команд, кстати, сами Дима и Оля. Программы получились классными и веселыми! После этого мы и задумались над разработкой отдельного музыкального шоу. Все конкурсы, которые были придуманы для «Хто зверху?», там и остались, для «Шаленої зірки» мы разработали новые. Взяли только финальный прием с перевоплощением, только здесь, конечно же, нет привязки к гендерности.

А еще на «Хто зверху?» для нас было большим открытием, что Леся (Никитюк. – Ред.) классно поет, у нее хороший слух: может угадать с первого аккорда песню и знает на память все тексты популярных хитов. Поэтому можно сказать, что шоу мы придумывали «под ведущую», хотелось еще больше раскрыть Лесю для нашего зрителя.

Расскажите больше о проекте. Сколько будет раундов в каждом выпуске?

В первой сессии мы сняли 5 раундов и финал. В перерыве между съемками смонтировали и решили убрать один из конкурсов. На разработку формата времени было немного – например, за границей это может длиться годами: разработка структуры, создание декораций, графики проекта, технологии, у нас же было полных три месяца. Тестировали конкурсы прямо возле рабочих столов, звали ребят, с которыми работаем: «Ты будешь первым участником, ты – вторым, а вы – группа поддержки». Включали музыку. Вместо реквизита брали то, что видели рядом, например, обычную железную стремянку, которая послужила прототипом конструкции к конкурсу «На вершину хит-парада». То, что было недостаточно интересным, сразу меняли или думали, как доработать.

Сколько звезд принимают участие в проекте?

В каждой программе по две звезды, у каждого по два человека в группе поддержки – это друзья и коллеги наших участников, тоже звезды: певцы, юмористы, актеры, спортсмены… То есть всего 108 человек!

Проблем с отказами звезд от участия не было?

Отказы от участия были, но только из-за занятости наших звезд. Конечно, это добавляет проблем при подготовке шоу, особенно, когда у тебя уже готов номер, реквизит, костюмы. Но мы оперативно реагировали на изменения в составах участников, и нашим стар-менеджерам удалось сформировать очень хорошие команды!

Проект подразумевает дополнительные репетиции до самих съемок, мы очень переживали, чтобы артисты нашли в своем плотном графике для нас время!

Участники подошли к работе над шоу серьезно: многие приезжали на репетиции с хореографом-постановщиком Олей Семешкиной (кто в час ночи, а кто в семь утра), учили слова, переживали по поводу своих образов, связывались со стилистами, иногда спрашивали: «Ой, а у меня же будет такой парик, как у этой артистки? А глаза вы мне так накрасите для полного сходства с образом?»

Звезды, как и мы, были заинтересованы в том, чтобы сделать все круто! Я в восторге от каждого артиста, который с нами работал!

Расскажите больше про конкурсы. Какие задания ждут участников, помимо угадывания мелодий?

Первый конкурс называется «Танцуй мне песню». У участника в наушниках звучит хит, под который он должен танцевать. Группа поддержки эту музыку не слышит, она должна выбрать из трех вариантов ответа, под какую именно песню танцует наша звезда. При этом запрещено давать подсказки, которые характеризуют артиста. Например, если звучит песня Оли Поляковой, нельзя показывать кокошник на голове или подпевать песню губами, нужно только двигаться в ритм музыки.

Второй конкурс называется «Идеальный слух». В студии звучит какой-то звук. Звуки всегда смешные и неожиданные. Леся задает вопрос и называет три варианта ответа, например: «Что или кто так звучит: разъяренный хомяк, заводская сирена или индийский йог?» Участник, который первым нажмет на кнопку, озвучивает свой вариант. На экран выводим видео, которое демонстрирует загаданный звук.

В третьем конкурсе, «Простые движения», уже и Леся танцует. Она показывает участникам пять движений. Движения все смешные. Они либо из популярных вирусных танцев, либо придуманные. Леся еще их интересно называет, например «Креветка», «Тюлень танцующий», «Снимаем ценники на туфлях». Затем участников разделяют ширмой, чтобы они не подглядывали друг за другом. Ведущая начинает называть номера движений в разном порядке: два, пять, три, четыре (при этом постепенно ускоряя темп). Хореограф в режиссерской считает количество ошибок. Кто сбился большее количество раз, тот и проиграл.

Четвертый раунд называется «На вершину хит-парада». На площадке у нас стоит конструкция – ступеньки в виде музыкальных клавиш. Если кто-то догадывается, какая звучит фонограмма, он должен первым подняться на вершину конструкции («Вершину хит-парада») и в микрофон сказать, что же это за песня.

Как выбирали звезд, в которых перевоплощаются наши артисты?

Вместе с режиссером-постановщиком Леной Ботниковой и ее ассистентом Аней Дудченко мы пересмотрели тысячи клипов, совмещали фото наших звезд и зарубежных: подходит – не подходит, красиво – некрасиво, органично – неорганично. Достаточная ли хореографическая подготовка для выполнения сложной постановки или сделать акцент на чем-то другом? Сможет ли участник приехать на дополнительные репетиции или у нас будет полчаса на площадке? Факторов было очень много, но самое главное для нас – интерес к образу для самого участника. Спасибо, что артисты доверились нашему выбору и были вовлечены в процесс подготовки вместе с нами!

Например, мы знали, что Антон Савлепов с детства любил творчество Майкла Джексона, что он очень круто танцует. Поэтому и предложили ему этот образ. И Джексон в исполнении Антона был потрясающим! Саша Педан перевоплотился в Бруно Марса и так зажег под Uptown Funk, что это было действительно «Too Hot»! (слова из песни, – Ред.) А сегодня Юрий Ткач шедеврально актерски отработал номер «Нетта Барзилай». Если поставить рядом Нетту и Ткача и сравнить, кто круче работает с мимикой и пластикой, то можно и перепутать, кто же из них настоящая Нетта.

Изначально все наши звезды должны были перевоплощаться в зарубежных селебрити?

Не только в зарубежных. И в наших. Вчера Женя Кошевой перевоплощался в Тину Кароль. Это было очень смешно! Наталью Могилевскую изображал Артем Гагарин. С точностью скопировал все ее подскоки (как Наташа делает в клипе), мимику, улыбку – актерски здорово отыграл. Костя Войтенко был в образе Насти Каменских. А Саша Пикалов пародировал солистку KAZKA. Помните момент в клипе «Плакала», когда к артистке подходят девочки с фиалками? В зале вставали ребята с фиалками и тоже плакали. А вся съемочная группа в этот момент рыдала от смеха.

Стало известно, что из-за плотного графика и совмещения съемок «Хто зверху?» и «Шаленої зірки» Лесе Никитюк вызывали скорую.

В один из дней к Лесе действительно приглашали врачей, ставили капельницу. Очень большая нагрузка, перерыв между съемками «Хто зверху?» и этого проекта был всего семь дней! То есть ведущая, не успев отдохнуть после предыдущего шоу, сразу же начала работать в новом проекте. График тяжелый: снимали по три программы в день. В 9 утра Леся должна быть в кадре – значит, на площадке – в 6:30, чтобы сделать грим, подготовиться, пройтись по сценарию. И заканчивали мы иногда в два часа ночи. То есть можно посчитать, сколько наша Леся спала. И она, и вся съемочная группа.

Была информация, что у Леси будет собственный проект путешествий по Украине, но в итоге получилась «Шалена зірка». Как пришли к такому решению?

«Шалену зірку» мы готовили отдельно. Насколько я знаю, на «Новом канале» планируется проект Леси, связанный с путешествиями.

Возвращаясь к шоу «Хто зверху?», в чем секрет его успеха?

«Хто зверху?» – это заряд хорошего настроения! В этом проекте есть извечная тема: кто же все-таки круче – мужчины или женщины. И за таким противостоянием можно наблюдать вечно. Там всегда драйвовая атмосфера, которую задают наши любимые ведущие – Сергей Приула и Леся Никитюк! Когда люди узнают, что я работаю над проектом, сразу начинают вспоминать конкурсы, говорят: «Правильно, пусть мужчины почувствуют, как это – ходить на каблуках по нашим улицам, а женщины пускай хоть раз сами вынесут елку и научатся разбираться во всех наших инструментах». В магазине возле канала работает женщина, она рассказывает: «Мы с мужем постоянно смотрим шоу и спорим, кто же выиграет. Если выигрывают женщины, он идет мыть посуду, если мужчины – то я». Мы и сами играем в режиссерской: отгадываем проценты во время бонусных вопросов. Можно сказать, что «Хто зверху?» – это народное шоу.

Чего ждать зрителям в 9-м сезоне «Хто зверху?

Много юмора, шуток и веселья! Азарт и яркие эмоции наших участников! В этом сезоне в «Хто зверху?» будет много новичков, ранее никогда не принимавших участие в шоу: Иркалий Макацария, Игорь Ласточкин, Maneken, Ваня Люленов, Юрий Ткач и многие другие. Также у нас появился новый форматный конкурс, называется «Правда чи брехня». В нем участники будут рассказывать истории из своей жизни, а команде соперников нужно будет угадать – правду говорит их оппонент или нет.

Оценить оба проекта и узнать, удастся ли «Шаленій зірці» превзойти в популярности «Хто зверху?», можно будет через месяц. Премьеры шоу состоятся в один день – 29 августа.

Фото: Роман Попов