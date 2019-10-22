Леся Никитюк обзавелась собственным продакшеном и освоила американский грант

Премьера тревел-шоу «Le маршрутка» c участием Леси Никитюк состоится 4 ноября в 17:00 на «Новом канале». Всего у программы будет шесть выпусков. Производством шоу занимался собственный продакшн телеведущей — «Леся Никитюк и Ко». Проект профинансировало Агентство США по международному развитию USAID. Об этом стало известно на презентации проекта 21 октября.

В 45-минутной программе телеведущая показывает туристические места Украины. Цель проекта – развивать туризм в Украине. ««Le маршрутка» – первое украинское тревел-шоу такого формата. Программа раскрывает места через героев-попутчиков, которых Леся Никитюк и водитель Богдан Богданович подбирают во время путешествия», — говорится в анонсе программы.

Производство программы занималось ООО «Леся Никитюк и Ко», собственником которого значится Леся Никитюк. Директором компании указан брат телеведущей Сергей Никитюк. Компания основана 12 апреля 2016-го. В статутном фонде указаны 500 тысяч гривен. До 10 июня компания носила название «Єцент» и ее профильной деятельностью была оптовая торговля бытовыми электротоварами и электроприборами. В разные годы собственниками компании поочередно были Дарья Бойко и Алина Гайдар.

В команде проекта фигурируют члены съемочной группы тревел-шоу «Орла и Решка», ведущей которого в свое время была Леся Никитюк. В частности, шеф-редактором шоу стала Екатерина Турова, со-автор идеи тревел-шоу «Орел и решка» и «Вокруг М», экс-шеф-редактор российской программы «Жизнь других» с Жанной Бадоевой на «Первом канале». Исполнительный продюсер – Рада Радмилевич, режиссер – Александр Мудрик, оператор – Дмитрий Муленко.

«Наконец я вела программу, которую вынашивала в голове три года. Екатерина Турова сказала, что она верит в идею и проект нужно делать. Мы психанули и сняли такое тревел-шоу. Мы хотели показать Украину через людей. Мы не хотели просто показать города. Это абсолютно другое, это душа», — сказала Леся Никитюк на предпремьерном показе шоу.

«Украинцы сейчас много путешествуют, а своей страны почти не знают, – говорит Екатерина Турова. – Для нас всех Украина – это загадка. Какая она, родная страна, сейчас, чем живет? Но это не социальный проект. Мы исследуем легко, смешно, иронично».

«Этим проектом нашей команде хотелось показать красоту, щедрость, уникальность Украины, – отмечает Рада Радмилевич. – Насколько наши люди открыты, добродушны, интересны. Показать наши достижения, ведь нам есть, кем и чем гордиться. И что для всего этого не обязательно мчаться в другую страну. Все это – вот, под рукой. В нашей любимой стране».

«У нас настоящее дорожное приключение, со всей возможной романтикой дорог: пробитыми шинами и хот-догами на заправках, с интересными попутчиками и невероятными, неожиданными приключениями, – рассказывает Александр Мудрик. – Наши персонажи, Леся Никитюк и ее водитель постоянно попадают в разные комичные ситуации. Их юмор – еще один центральный ингредиент программы. В качестве приправ – элементы фантастики и сюрреализма».

Леся Никитюк также ведет на «Новом канале» программы «Хто зверху?», «Шалена зірка» и «Хто проти блондинок».

Фото: «Новый канал»