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«Квартал 95» остался без Юзика

от Telekritika
От Telekritika 1618
Главная Медиатусовка «Квартал 95» остался без Юзика

После ухода Владимира Зеленского в политику подался еще один кварталовец Юрий Корявченков (Юзик). С ним коллектив попрощался на съемках нового выпуска «Вечернего Квартала».

В Одессе закончились съемки новых выпусков проекта «Вечерний Квартал». Это была первая запись коллектива, в котором место Владимира Зеленского занял Юрий Великий. Теперь он будет пародировать нынешнего президента. Но на концерте вспоминали не только про бывшего руководителя команды.

Один из номеров артисты посвятили своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову, который также ушел в политику и стал народным депутатом. Они спели песню на мотив хита группы Queen «Богемская рапсодия»:

«Юзя, помашем вслед,
До свидания, друг и брат.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя “Квартал”
На 200 килограммов легче стал…»

Новоиспеченный депутат присутствовал на выступлении бывших коллег. Во время исполнения финальной песни актеры пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену. Еще до начала съемки Корявченков рассказал, что испытывает неоднозначные чувства: ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами. «Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни», – поделился Юрий Корявченков.

Новые выпуски «Вечернего Квартала» выйдут в эфире «1+1» 24 и 31 августа. Начало в 21:30.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что теперь «Квартал 95» пародирует Зеленского.

Фото: «1+1»

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