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Теперь «Квартал 95» пародирует Зеленского

от Telekritika
От Telekritika 695
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В Одессе прошел первый концерт «Квартала 95» без Владимира Зеленского. Его место занял комик Юрий Великий, который умело пародирует нынешнего президента.

Первый концерт «Квартала 95» в обновленном составе прошел в Одессе на Морском вокзале. На место Владимира Зеленского команда приняла комика Юрия Великого, который играет нынешнего президента. В эфире выступление «Квартала 95» покажут в День независимости, как сообщает «Радио Свобода».

Во время концерта много шутили над Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом. Артисты не оставили без внимания то, как последний дает подсказки главе государства. Вспомнили и предыдущего президента Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и мэра Киева Владимира Кличко.

«Я бы слетал на Бали, говорят, там красиво», – говорит Евгений Кошевой, пародируя Кличко. «Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить», – шутит в ответ Юрий Великий в роли президента. С этого начинается большой концерт «Квартала 95» в Одессе.

Юрий Великий перед концертом поделился, что это очень почетно и ответственно – играть Зеленского, но этим его роли не ограничатся. Напомним, ранее Юрий Великий был участником дуэта «Братья Шумахеры» – в своих шоу он неоднократно пародировал Петра Порошенко, Виктора Януковича и других украинских политиков.

Напомним, актер Юрий Великий дал большое интервью «Телекритике», в котором рассказал о своем возвращении в «Квартал 95».

Фото: 24tv.ua

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