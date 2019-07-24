«Кто в городе»: новое приложение шпионит за Instagram-пользователями

Пользователи, которые загрузили приложение Who’s in Town и предоставили ему доступ к своей учетной записи Instagram, получают интерактивную карту. На ней отображено каждое посещение, которым подписчики поделились с момента создания своего профиля. Об этом сообщает Wired.

Карта обновляется в режиме реального времени и составляется из множества данных о местоположении. Это происходит каждый раз, когда пользователи используют популярную функцию геотегов.

Информация, используемая приложением, изначально открытая, ведь сами юзеры Instagram делятся ею со своими подписчиками. Но Who’s in Town превращает данные во «всеобъемлющую хронологию привычек и пристрастий» любого человека, имеющего публичный аккаунт в Instagram.

Приложение расскажет, в каких кафе или ресторанах часто бывают ваши Instagram-друзья, нарисует детальную картину их передвижений, которая не будет очевидна при изучении их профиля.

«Количество данных сумасшедшее, – сказал Эрик Барто, создатель Who’s in Town. – Это равносильно тому, что вы проходите каждую story и записываете каждое место, снова и снова». В предварительном исследовании, которое он провел с помощью приложения, отслеживались привычки более 15 000 активных пользователей Instagram в течение нескольких недель. Барто обнаружил, что 30% людей, которые публикуют stories в Instagram в течение выходных, делают геотеги хотя бы в одном месте.

И хотя приложение использует легально полученные данные, эксперты в сфере конфиденциальности обеспокоены его возможной небезопасностью. «Эта функция проблематична с точки зрения конфиденциальности, поскольку долгосрочные агрегированные данные потенциально могут быть неправильно использованы различными способами», – заявил Джейсон Полакис, исследователь безопасности и доцент Университета Иллинойса в Чикаго.

Полакис утверждает, что собранные данные о местоположении пользователей могут раскрыть конфиденциальную информацию об их повседневной жизни, например, когда человек обычно выходит из дома или находится на работе. А ее можно использовать для определения того, когда в квартире или доме никого нет, а также преследования или выявления таких социальных связей, как дружба или отношения. Специалист также отметил, что компании могут использовать эти сведения, чтобы выявить привычки человека. Например, фирма медицинского страхования может проанализировать историю геотегов потенциальных клиентов, чтобы сравнить, как часто они указывали, что посещают бары, а не тренажерные залы.

«Хотя функционально приложение не делает ничего сложного, чего не сможет сделать человек или компания со злым умыслом самостоятельно, – добавил Джейсон Полакис, – оно способствует потенциально агрессивному поведению в крупных масштабах».

В Instagram заявляют, что специалисты компании изучают приложение и в случае выявления потенциальных угроз примут необходимые меры.

На днях «Телекритика» писала о том, что пользователи Instagram оценили преимущество скрытых лайков.

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