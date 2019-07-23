Пользователям Instagram нравятся скрытые лайки

Новость о возможной отмене системы лайков в Instagram пользователи восприняли неоднозначно. Было много вопросов касательно того, как это повлияет на удобство соцсети. Но после нескольких месяцев тестирования среди канадских пользователей можно сделать вывод, что людям нравится новая функция. Об этом пишет The Verge.

Люди в тестовой группе все еще могут видеть количество лайков, которые получают их посты. Но для других пользователей эта информация скрыта. В Instagram говорят, что цель нововведения — мотивировать людей «фокусироваться на фотографиях и видео, которыми они делятся, а не на том, сколько лайков они получают». Пользователи автоматически подключаются к тестированию. Однако они могут отказаться. Компания пока не поделилась данными о том, как скрытые лайки влияют на поведение юзеров в отношении контента.

Пользовательница Эмили Холл рассказала, что взяла паузу в Instagram перед тестированием функции скрывания лайков. «Теперь я не одержима количеством лайков, которое получила. Думаю, это потому, что я знаю: другие люди, видящие мои фотографии, не могут судить меня по количеству лайков».

Другой пользователь Никола Лубура пишет: «Теперь я сосредоточен не на числе, а на людях. Я смотрю и вижу, кому понравился мой пост, а не скольким. Раньше это было похоже на одно огромное соревнование, а теперь это расслабление и освобождение».

Для бизнеса изменение не имело большого значения. Учетные записи компаний все еще дают им подробные метрики, вплоть до того, сколько людей отписались от аккаунта в определенный день. Кроме того, они по-прежнему могут видеть количество лайков в своем контенте и отслеживать его.

Ренда Карденас, которая создает фильтры для Instagram, говорит, что метрики делают ее более осведомленной о контенте, гораздо больше, чем когда-либо делали лайки. Она рассказывает, что однажды опубликовала больше личного контента и начала получать отписки. Это заставило ее думать, что контент был плохим. На самом деле фотографии показывали хорошие результаты и получали много лайков.

Как отмечает репортер Кейтлин Тиффани, сокрытие лайков не обрекает инфлюэнсеров на жизнь без спонсоров. Данные о лайках и взаимодействии сохраняются на платформе, как и всегда. Разница лишь в том, что пользователи знают, что их счетчик скрыт.

Лайки были неотъемлемой частью Instagram с самого начала; они создавали людей и разрушили их. Они служили валидатором контента. Хотя сокрытие лайков могло стать нежелательным изменением, пользователям оно, похоже, понравилось, и это может стать одним из глобальных изменений, внесенных платформой за последние годы.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Instagram расширил географию тестирования функции по скрытию лайков еще на 6 стран: Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию.

Фото: TechCrunch