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Конкурс «Евровидение-2020» отменили

от Telekritika
От Telekritika 535
Главная Новости Конкурс «Евровидение-2020» отменили

Он должен был пройти в мае в Роттердаме.

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2020» заявили, что конкурс отменяется. Об этом сообщили в Twitter.

«За последние пару недель мы изучили много альтернативных способов, чтобы «Евровидение» можно было провести. Однако неопределенность, возникшая в результате распространения Covid-2019 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что ЕВС принял трудное решение о том, что невозможно вести прямую трансляцию, как планировалось», — гласит заявление.

Организаторы также попросили зрителей поддержать конкурс в таком решении и дождаться дальнейших новостей в ближайшие дни и недели.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было пройти в мае в Роттердаме. Представителем от Украины стала группа Gо-A.

Фото: CТБ

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