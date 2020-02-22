Победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» стала группа Gо-A

22 февраля в столичном Дворце культуры КПИ состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2020». Победу одержала группа Gо-A.

За участие в «Евровидении-2020» боролись: Kruть, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi. Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Телетрансяцию показали телеканалы СТБ и «UA:Перший».

Эфир открыла Verka Serduchka музыкальным перформансом. Тина Кароль показала специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представила телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

Телеверсию Национального отбора на «Евровидение» показали телеканалы СТБ и «UA: Перший»

Фото: СТБПодписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!