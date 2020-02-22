НовостиТВ

Победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» стала группа Gо-A

от Telekritika
От Telekritika 582
Главная Новости Победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» стала группа Gо-A

Группа в мае представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме.

22 февраля в столичном Дворце культуры КПИ состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2020». Победу одержала группа Gо-A.

За участие в «Евровидении-2020» боролись: Kruть, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi. Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Телетрансяцию показали телеканалы СТБ и «UA:Перший».

Эфир открыла Verka Serduchka музыкальным перформансом. Тина Кароль показала специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представила телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

Телеверсию Национального отбора на «Евровидение» показали телеканалы СТБ и «UA: Перший»

Фото: СТБПодписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Ivory films снимает для «Украины» сериал «Дочки»

11.02.2020

В прокат выходит патриотичная комедия «Наші Котики»

30.01.2020

Оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет сериал для Showtime

17.02.2020

Бородянский про ATR: «Мы находимся в совместном поиске...

11.02.2020

У Фирташа сообщили, что изменений в Inter Media...

24.01.2020

Google анонсирует новое приложение — Tangi

04.02.2020

КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о...

27.01.2020

Бородянский не видит рисков для информбезопасности из-за спутникового...

11.02.2020

Телеканал «Футбол 3» начинает полноценное вещание 1 февраля....

24.01.2020

Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета...

17.02.2020