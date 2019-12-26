Компания Snap купила украинский стартап за $166 млн 

Компания Snap купила стартап AI Factory с офисами в Украине за $166 млн. Об этом сообщает Ain.ua.

Подробности сделки неизвестны. По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта договоренность была направлена на выкуп доли остальных инвесторов. Общая оценка компании составила порядка $200 млн. По предварительной информации, сделка уже закрыта.

Основатель компании Виктор Шабуров отказался от комментариев, а Snap Inc пока не ответила на запрос редакции Ain.ua.

Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 млн. Компания основана в 2018 году, у нее три офиса: в Сан-Франциско, Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции Cameos, которая в результате сделки была интегрирована в приложение Snapchat. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео. По сути, это технология дипфейка, которая разрешает пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или даже животными.

В начале декабря некоторые французские пользователи получили доступ к тестовой версии данной функции. 18 декабря функция официально запустилась на iOS и Android.

Для того чтобы использовать функцию, нужно сделать селфи, затем выбрать одну из шаблонных гифок и сервис вставит анимированное фото лица пользователя в выбранную гифку. Поверх анимированного сообщения можно добавить текст.

Напомним, ранее 19 декабря стали известны имена победителей – 15 лучших технологических стартапов, которые представят Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020.

Фото: Tech Crunch

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