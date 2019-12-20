Объявлены победители конкурса стартапов, которые поедут на Startup Grind Global 2020

19 декабря стали известны имена победителей – 15 лучших технологических стартапов, которые представят Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Сан-Франциско. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

За право побывать на конференции боролись более 160 украинских стартапов. Конкурс проводился Министерством цифровой трансформации Украины совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

19 декабря состоялся финальный отбор стартапов. Из 160 поданных заявок были выбраны 25 претендентов, которые во время Open Call Pitch Event представили продукты жюри. По мнению Екатерины Дегтярь, Startup Grind Kyiv Chapter Director, конкурс продемонстрировал высокий потенциал украинской экосистемы. «Из 160 полученных заявок более 50 стартапов готовы привлекать иностранные инвестиции и выводить свои продукты на новые рынки», – говорит Екатерина.

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации говорит, что «выбрали тех, кто доказал, что делает глобальные проекты, которые имеют четкую цель, тех, кто кратко и четко представил свою бизнес-модель. На них и пойдут инвестиции».

Наводим перечень стартапов-финалистов, попавших в украинскую делегацию.

Let`s Enhance – улучшение качества изображения с помощью машинного обучения. Replay.io – мультиканальная sales-платформа, автоматизирует контакты с помощью имейлов, звонков и задач, пока сейлзы могут сконцентрироваться на главном – продажах. Legal Nodes — глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого основатель или юрист-консультант технологической компании может связаться с юристом, который лучше соответствует юридическим потребностям и финансовым возможностям компании. Poptop – маркетплейс бронирования исполнителей разного формата и локаций для ивентов в режиме реального времени. Delfast – электровелосипед. Animal ID – сервис по идентификации животных. Kray Technology – дрон, который помогает увеличить урожайность, и уменьшить объемы использования удобрений в агросекторе. Costless – личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информацию о потребительском поведении. AxDraft – помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы «неюристам» без риска. Effa – экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружественных к окружающей среде материалов, как «зеленая» альтернатива одноразовым пластиковым. Pix – рюкзак с анимацией Nuka – создает «самый удобный способ ведения ваших записей». Первый продукт – это вечный блокнот, который полностью водонепроницаемый, страницы невозможно порвать, а записи сделаны любым типом ручки или карандаша полностью переписываются. Также их можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт – вечный карандаш. CamTouch – это комплекс, позволяющий превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса. ActiveChat – сервис для создания виртуальных помощников. С его помощью бизнес может создавать чат-ботов или инструменты для поиска на сайте. ADAM – 3D-био-печать структур органических костей.

Напомним, ранее новостное приложение-агрегатор SmartNews привлекло $28 млн инвестиций на очередном раунде и достигло общей стоимости $1,1 млрд.

Фото: Unsplash

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