Новостной стартап-единорог SmartNews оценили в $1,1 млрд

Новостное приложение-агрегатор SmartNews привлекло $28 млн инвестиций на очередном раунде и достигло общей стоимости $1,1 млрд. Таким образом компания стала «единорогом» (компании, которые оцениваются в более чем 1 млрд. – Ред.), первым с 2015 года, как сообщает Tech Crunch.

Компания, основанная в Токио в 2012 году, может похвастаться 20 млн активных пользователей в месяц в США и Японии, а ее аудитория растет каждый год на 500%. Юзеры SmartNews получают в приложении политические, экономические, спортивные и развлекательные новости. Чтобы зарабатывать, компания продает баннерную рекламу, видеообъявления и сотрудничает с издателями.

SmartNews имеет около 400 американских партнеров-издателей, включая Associated Press и Bloomberg. Он конкурирует с такими компаниями, как Apple, которая в начале этого года представила Apple News+, подписной новостной продукт, предлагающий доступ к более чем 300 журналам и газетам за 9,99 доллара в месяц. SmartNews заявляет, что будет расширять глобальное присутствие. «Мы очень довольны нашим прогрессом в Соединенных Штатах, – заявляет соучредитель и главный исполнительный директор компании Кен Сузуки. – Мы продолжим делиться нашим видением информированного, сбалансированного потребления медиа с нынешними и будущими пользователями в США и во всем мире».

Фото: Business Insider