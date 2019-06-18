📢 Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета
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📢 Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета

от Telekritika
От Telekritika 159
Главная Новости 📢 Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета

Также организация просит президента повлиять на освобождение украинских журналистов, которые находятся за решеткой.

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призывает президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд украинских журналистов из мест заключения. Об этом говорится в письме Комитета к президенту, опубликованном 17 июня на сайте организации.

CPJ призывает президента Владимира Зеленского сделать одним из своих приоритетов свободу прессы. «В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями из-за своей деятельности, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело белорусского журналиста Павла Шеремета, который был убит взрывчаткой в ​​машине в Киеве 20 июля 2016 года», – говорится в тексте.

Отмечается, что в первую годовщину убийства Шеремета Комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко уверял ее членов, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство. Однако прогресса в деле так и не появилось. «Мы просим вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности», – говорится в письме.

Комитет также призывает правительство Украины «немедленно и безоговорочно освободить» руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который находится под следствием с мая 2018 по подозрению в государственной измене.

Кроме того, организация просит Владимира Зеленского способствовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики. «КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит вас использовать полномочия вашей администрации для обеспечения освобождения Асеева», – отмечается в заявлении.

Также в комитете призывают президента «сделать все возможное» для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.

Напомним, ранее глава НСЖУ Сергей Томиленко призвал президента перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова.

Фото: pixabay

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