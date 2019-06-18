📢 Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призывает президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд украинских журналистов из мест заключения. Об этом говорится в письме Комитета к президенту, опубликованном 17 июня на сайте организации.

CPJ призывает президента Владимира Зеленского сделать одним из своих приоритетов свободу прессы. «В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями из-за своей деятельности, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело белорусского журналиста Павла Шеремета, который был убит взрывчаткой в ​​машине в Киеве 20 июля 2016 года», – говорится в тексте.

Отмечается, что в первую годовщину убийства Шеремета Комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко уверял ее членов, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство. Однако прогресса в деле так и не появилось. «Мы просим вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности», – говорится в письме.

Комитет также призывает правительство Украины «немедленно и безоговорочно освободить» руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который находится под следствием с мая 2018 по подозрению в государственной измене.

Кроме того, организация просит Владимира Зеленского способствовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики. «КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит вас использовать полномочия вашей администрации для обеспечения освобождения Асеева», – отмечается в заявлении.

Также в комитете призывают президента «сделать все возможное» для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.

Напомним, ранее глава НСЖУ Сергей Томиленко призвал президента перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова.

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