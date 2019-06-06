🔁Томиленко призвал Зеленского перезапустить Совет по защите свободы слова

В своей колонке на сайте «Украинской правды» Томиленко пишет о неэффективности действующего Совета. Этот консультативно-совещательный орган при президенте до недавнего времени собирался редко и непублично, «для галочки», чтобы Администрация президента могла в который раз отчитаться международным донорам о якобы бурной деятельности в защиту свободы слова.

Глава НСЖУ рассматривает журналистское сообщество как публичную площадку, где чиновники, в том числе из команды нового президента Украины, народные депутаты и представители широкого круга организаций и международного сообщества смогут объединить свои усилия для борьбы с системной безнаказанностью за преступления против журналистов, а также усовершенствовать информационное и другое законодательство, связанное с журналистской деятельностью.

Сергей Томиленко озвучил несколько основных тезисов:

Политики должны уважать свободу слова и самовыражения. Люди, наделенные властными полномочиями, не должны совершать никаких действий, которые незаконно ограничивали бы эти свободы. А подобные попытки должны подлежать публичному осуждению.

Политики не должны препятствовать журналистской работе, оказывать давление на журналистов и СМИ. Недопустимо использование силовых органов и регуляторов для преследования журналистов.

МВД, ГПУ, СБУ, НАБУ, НАПК, ГБР, ГФС, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и другие государственные структуры не должны быть инструментами давления на редакционную политику медиа и работу журналистов.

Преследование журналистов за их материалы недопустимо.

Напомним, Совет по вопросам защиты свободы слова был создан в 2016 году президентом Украины Петром Порошенко. В состав Совета входят представители гражданских объединений, которые действуют в медиасфере, СМИ, а также Нацполиции, Генпрокуратуры, СБУ, Министерства информполитики и других государственных органов.

Ранее мы писали, что Сергея Томиленко избрали в исполнительный совет Европейской федерации журналистов.