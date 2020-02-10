Комитет ВР поручил трем депутатам ознакомиться с делом об обысках на «1+1»

Комитет Верховной Рады уполномочил Никиту Потураева («Слуга народа»), Рината Кузьмина («Оппозиционная платформа — “За жизнь»») и Владимира Вьятровича «Европейская солидарность») ознакомиться с материалами дела СБУ, в связи с которым проводились обыски на канале «1+1». Об этом сообщил «Укринформ».

Данное решение Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики было принято 10 февраля.

«Уполномочить трех членов Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики на ознакомление с материалами следствия, которое ведет Служба безопасности Украины», – отмечается в решении.

Кроме того, члены комитета рекомендовали парламенту учесть в законодательстве полномочия Нацсовета, которые были бы направлены на защиту средств массовой информации. Данное предложение внес Юрий Павленко (ОПЗЖ).

Члены комитета также рекомендовали Верховной Раде предусмотреть в законодательстве четкие правовые основания доступа правоохранительных органов к источникам информации или информации, которая позволяет установить ее источник.

Также в решении комитета обращается внимание на недопустимость нарушения прав журналистов при исполнении ими своих обязанностей, гарантированных статьей 34 Конституции Украины, статьей 25 Закона «Об информации» и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, 6 февраля члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова приняли несколько решений, которыми признали действия сотрудников СБУ 5 февраля в офисе телеканала «1+1» и дома у журналистов канала препятствием журналистской деятельности и решили обратиться к председателю СБУ Ивану Баканову с констатацией всех выявленных фактов, предположений и жалоб, которые были высказаны на комитете.

Фото: «Укринформ»

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