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Комедию «Скажене весілля 2» покажут в Польше
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Комедию «Скажене весілля 2» покажут в Польше

от Telekritika
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Дистрибьютором фильма стала компания Eastern European Film Distributors.

2 февраля 2020 года в Польше в широкий кинотеатральный прокат выходит украинская комедия «Скажене весілля 2». Дистрибьютором стала компания Eastern European Film Distributors. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с польскими субтитрами, сообщает пресс-служба Film.Ua.

Комедия режиссера Влада Дикого появится в кинотеатрах таких городов, как Варшава, Бельско-Бялая, Быдгощ, Гданьск, Гдыня, Гожув-Велькопольский, Катовицы, Лодзь, Ополь, Познань, Ряшев, Сосновка, Щецина и Вроцлав. К тому же, польский канал Puls TV приобрел права на теледемонстрацию обеих частей «Скаженого весілля». Это беспрецедентный случай для украинской индустрии кино. Телеканалы в Польше уже покупали украинские сериальные проекты, однако полнометражными фильмами заинтересовались впервые.

Отметим, что во второй части комедии одну из главных ролей исполнил Томаш Собчак — польский актер театра и кино, театральный режиссер.

Что касается украинского проката, то «Скажене весілля 2» за первый месяц собрало 41,1 млн грн и почти 443 тыс.  зрителей в кинотеатрах.

Напомним, что комедия «Скажене весілля» также стала первым украинским кинотеатральным форматом, экспортированным за границу. 31 января 2020 года в Литве выйдет ее адаптация под названием Importinis jaunikis («Импортный жених»).

Фото: постер фильма «Скажене весілля 2» 

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