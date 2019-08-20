Ко Дню независимости Hromadske покажет фильм про пленных моряков

23 августа Hromadske покажет документальный фильм собственного производства «Керченские пленники» («Керченські бранці») про историю пленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года у Керченского пролива в Черном море российские военные открыли огонь по украинским катерам и взяли в плен 24 членов экипажа. Уже 9 месяцев их держат в российских тюрьмах и не признают военнопленными. РФ не отпускает моряков, несмотря на требования Международного трибунала по морскому праву.

Журналисты Hromadske пообщались с родными моряков, побывали в российских судах, говорили с адвокатами, военными и военнопленными. В релизе сказано, что создание фильма – это попытка реконструировать события 25 ноября.

«Мы пытались посмотреть шире на историю захвата украинских моряков. Искали ответы на вопрос о том, есть ли рычаги воздействия на Россию у международного сообщества и судов и как нам защищать свои территории в море, не подвергая опасности украинских военных, и возвращать тех, кто уже в плену», – прокомментировала автор фильма Виктория Рощина.

Премьера документального фильма «Керченские пленники» состоится на Hromadske 23 августа в 17:00.

Напомним, «Телекритика» узнала, что украинский фильм поборется за номинацию на европейский «Оскар».

Фото, видео: Hromadske