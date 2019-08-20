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Ко Дню независимости Hromadske покажет фильм про пленных моряков

от Telekritika
От Telekritika 494
Главная Новости Ко Дню независимости Hromadske покажет фильм про пленных моряков

Hromadske презентует фильм «Керченские пленники» про события 25 ноября 2018 года, когда российские военные взяли в плен украинских моряков.

23 августа Hromadske покажет документальный фильм собственного производства «Керченские пленники» («Керченські бранці») про историю пленных украинских моряков. 

Напомним, 25 ноября 2018 года у Керченского пролива в Черном море российские военные открыли огонь по украинским катерам и взяли в плен 24 членов экипажа. Уже 9 месяцев их держат в российских тюрьмах и не признают военнопленными. РФ не отпускает моряков, несмотря на требования Международного трибунала по морскому праву.

Журналисты Hromadske пообщались с родными моряков, побывали в российских судах, говорили с адвокатами, военными и военнопленными. В релизе сказано, что создание фильма – это попытка реконструировать события 25 ноября. 

«Мы пытались посмотреть шире на историю захвата украинских моряков. Искали ответы на вопрос о том, есть ли рычаги воздействия на Россию у международного сообщества и судов и как нам защищать свои территории в море, не подвергая опасности украинских военных, и возвращать тех, кто уже в плену», – прокомментировала автор фильма Виктория Рощина.

Премьера документального фильма «Керченские пленники» состоится на Hromadske 23 августа в 17:00.

Напомним, «Телекритика» узнала, что украинский фильм поборется за номинацию на европейский «Оскар».

Фото, видео: Hromadske

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