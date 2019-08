Украинский фильм поборется за номинацию на европейский «Оскар»

Полный список номинантов огласят 9 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье, а 7 декабря пройдет церемония вручения премии. В прошлом году от Украины выдвигали две работы, созданные в сотрудничестве с другими странами, – фильм Сергея Лозницы «Донбасс» и фильм Бенедикта Эрлингссона «Горная женщина: На войне».

«Это первый шаг для того, чтобы фильм был номинирован на премию Европейской киноакадемии. Теперь ленту будут смотреть члены киноакадемии и голосовать. Я не могу прогнозировать никаких результатов, но быть причастным к такой премии очень важно и приятно. С каждым годом Украина все глубже интегрируется в европейский кинопроцесс, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед», – прокомментировал режиссер Нариман Алиев.

«Домой» – драма о крымском татарине Назиме, который вместе с младшим сыном едет в аннексированный Крым, чтобы похоронить своего старшего сына, погибшего на войне. Премьера фильма состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, а в июле разделила Гран-при Одесского международного кинофестиваля.

Также в списке EFA фильм «Мистер Джонс» – копродукция Украины, Польши и Великобритании, премьера которого состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале. Фильм Агнешки Холланд рассказывает историю валлийского журналиста, впервые написавшего о Голодоморе.

Среди отобранных работ оказался еще один обладатель Гран-при ОМКФ – грузинский фильм And then we danced Левана Акина. С полным списком можно ознакомиться на сайте EFA.

Ранее «Телекритика» сообщала, что «Домой» Наримана Алиева стал единственным претендентом для выдвижения на «Оскар» от Украины.

Фото: Limelite