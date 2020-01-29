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Китайское ТВ не будет транслировать красную дорожку «Оскара» из-за эпидемии коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 474
Главная ТВБизнес Китайское ТВ не будет транслировать красную дорожку «Оскара» из-за эпидемии коронавируса

Государственный вещатель КНР CCTV отказался отправлять съемочную команду в Лос-Анджелес.

Китайский госвещатель CCTV не будет вести прямую трансляцию красной дорожки премии «Оскар» по причине обострения эпидемии коронавируса в КНР. Канал не станет посылать съемочную группу в Лос-Анжелес, сообщает hollywoodreporter.com.

Однако китайские телезрители все равно увидят церемонию. Эфир в записи будет идти на канале CCTV6, а прямой — на стриминговий платформе M1905.

Отметим, что на днях государственный медиарегулятор КНР заявил, что количество развлекательного контента будет сокращено с целью освободить эфирное время для новостей и информационных программ, освещающих проблему эпидемии. Однако данное решение вызвало возмущение у граждан, которые хотят отдохнуть от обилия информации о коронавирусе и нуждаются в развлечениях.

Также китайские СМИ отмечают, что коронавирус негативно повлиял и на кинопрокат — в некоторых городах КНР отменены кинопоказы, отложены премьеры новинок.

Напомним: ранее стало известно, что права на показ фильма «Віддана» продали в Польшу.

Фото: gettyimages

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