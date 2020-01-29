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Права на показ фильма «Віддана» продали в Польшу
КиноНовости

Права на показ фильма «Віддана» продали в Польшу

от Telekritika
Telekritika 751

Производством картины занималась кинокомпания FILM.UA.

Украинскую картину «Віддана», снятую по мотивам романа Софии Андрухович «Феликс Австрия», покажут в Польше. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

«Господа, имеем замечательную новость: права на показ фильма «Віддана» проданы в Польшу! Наши зарубежные коллеги были в восторге от красоты ленты и сразу же загорелись идеей показать ее польским зрителям», – сообщается на странице.

Фильм переносит зрителя в конец XIX века в Станислав (Ивано-Франковск), где разыграется история двух девушек, которые по стечению обстоятельств стали сводными сестрами. Главные роли исполнят Марианна ЯнушевичАлеся Романова и Роман Луцкий.

Роман «Феликс Австрия» Софии Андрухович, изданный «Видавництвом Старого Лева», в 2014 году стал победителем всеукраинской премии «Книга года ВВС», а также получил специальную награду «Форума издателей» во Львове и премию «ЛитАкцент года».

Съемки проекта стартовали в апреле 2019.

Фото: FILM.UA

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