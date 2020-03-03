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Китайский бокс-офис потерял $1,91 млрд из-за коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 630
Главная Кино Китайский бокс-офис потерял $1,91 млрд из-за коронавируса

Данные за последние два месяца.

За первые два месяца 2020 года бокс-офис Китая резко упал на $1,91 млрд из-за вспышки коронавируса, и возобновление работы кинотеатров и кинопроизводства по всей стране вряд ли произойдет в ближайшее время, пишет Variety.

По данным компании Comscore, кассовые сборы в Китае в январе и феврале составили всего $238 млн против $2,148 млрд за аналогичный период в 2019 году и $2,387 млрд в 2018 году. Доходы от кассовых сборов за весь 2019 год составили рекордные $9,2 млрд, увеличившись на 5,4%.

Многие кинотеатры были вынуждены закрыться как раз перед каникулами, хотя новогодние праздники и начались намного раньше, чем обычно — 25 января.

Позднее совместная директива Пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний и Пекинского муниципального кинобизнеса 26 февраля установила правила для прокатчиков и съемочных групп, если они хотят возобновить свою деятельность.

Согласно правилам, в кинотеатрах посадка должна быть как минимум через ряд и через место, а также после каждого сеанса должна пройти дезинфекция залов. Что до съемок, то группы численностью свыше 50 человек не могут работать в Пекине до конца эпидемии, а команды меньше 50 человек обязаны соблюдать меры защиты: все кроме актеров должны носить медицинские маски, а сотрудники с температурой тела выше 37,3 градуса не должны допускаться на площадку.

Напомним, ранее на прошлой неделе цены акций мировых медиакомпаний, таких как Disney, Viacom, Fox, снизились в среднем на 14% из-за растущих опасений по поводу коронавируса.

Фото: AFP/Greg Baker

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