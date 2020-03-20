Киноиндустрия обратилась к властям из-за отсутствия госфинансирования киноотрасли

Представители киносообщества, в частности Украинская киноакадемия, обеспокоены отсутствием государственного финансирования киноотрасли уже третий месяц. Об этом написала Украинская киноакадемия в Facebook.
Представители киноиндустрии Украины обратились в официальном письме в соответствующие органы власти, чтобы они приняли необходимые меры для решения этого вопроса. Письмо подписал и ряд других киноассоциаций.
В настоящее время заблокировано финансирование на:
- производство и распространение национальных фильмов (в частности международная копродукция);
- возвращение рибейтов;
- мероприятия по популяризации, сохранению, восстановлению и реставрации национальных фильмов и еще ряд других важных обязательств по программе.
Киноакадемия отмечает, что если немедленно не решить вопрос, то это способствует остановке украинского кинопроизводства минимум на 2 года, что в итоге может спровоцировать деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции.
Напомним, 31 января состоялось заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, на котором утверждали бюджет по финансированию кинофильмов на 2020 год.
Фото: unsplash
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