Киноиндустрия обратилась к властям из-за отсутствия госфинансирования киноотрасли

Представители киносообщества, в частности Украинская киноакадемия, обеспокоены отсутствием государственного финансирования киноотрасли уже третий месяц. Об этом написала Украинская киноакадемия в Facebook.

Представители киноиндустрии Украины обратились в официальном письме в соответствующие органы власти, чтобы они приняли необходимые меры для решения этого вопроса. Письмо подписал и ряд других киноассоциаций.

В настоящее время заблокировано финансирование на:

производство и распространение национальных фильмов (в частности международная копродукция);

возвращение рибейтов;

мероприятия по популяризации, сохранению, восстановлению и реставрации национальных фильмов и еще ряд других важных обязательств по программе.

Киноакадемия отмечает, что если немедленно не решить вопрос, то это способствует остановке украинского кинопроизводства минимум на 2 года, что в итоге может спровоцировать деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, на котором утверждали бюджет по финансированию кинофильмов на 2020 год.

Фото: unsplash

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