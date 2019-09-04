Киберполиция заблокировала сайт, пиративший тысячи телеканалов и фильмов

В Мариуполе сотрудники Киберполиции остановили деятельность пиратского сервиса, который предоставлял доступ к порядка 2,5 тысяч различных телеканалов и около 5 тысяч фильмов. Организатору сайта – 38-летнему жителю Мариуполя – грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщает сайт Покровского отделения Нацполиции в Донецкой области.

Сообщается, что дончанин создал сервис, в котором распространял без ведома правообладателей около 2,5 тысяч телеканалов и порядка 5 тысяч фильмов. За ежемесячную плату доступ к контенту получили уже более 5 тысяч пользователей. Стоимость подписки и название сервиса не сообщаются.

Изначально сервис предлагал потенциальному клиенту пробный доступ к порталу в течение 24 часов. Если пользователь был заинтересован, он мог оформить подписку через администратора путем перевода средств на электронный кошелек.

В ходе обыска жилья мужчины полицейскими было изъято все оборудование, касающееся дела, и отправлено на экспертизу. Размер ущерба, нанесенного правообладателям, пока не установлен. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, антипиратская инициатива «Чистое небо» в конце августа пристыдила «постоянных клиентов» пиратских ресурсов – украинских ритейлеров Rozetka, «Фокстрот», Citrus, Eldorado и Modna kasta.

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