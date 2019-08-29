В «Чистом небе» пристыдили ритейл за рекламу на пиратских сайтах

В пул «постоянных клиентов» пиратских ресурсов вошли украинские ритейлеры Rozetka, «Фокстрот», Citrus, Eldorado и Modna kasta. Такие данные мониторинга антипиратской инициативы «Чистое небо». В организации решили собрать позиции касательно размещения на пиратских сайтах. Компании или игнорировали запрос, или объясняли особенностями автоматических закупок рекламы и недостаточным вниманием рекламных агрегаторов к площадкам в своем пуле, сообщает «Чистое небо».

Компания отмечает, что украинские ритейлеры не стыдятся размещения рекламы на пиратских сайтах вкупе с сомнительной рекламой полулегального игорного бизнеса или поставщиков поддельных чудо-средств. В 2019 году Citrus, Rozetka и Modna kasta выходили на пиратских сайтах каждый месяц, сообщается на сайте. На странице http://blacklists.org.ua/monitoring видно, какие рекламные форматы и пиратские сайты были использованы, и какие ссылки вели на сайты рекламодателей.

В «Чистом небе» поинтересовались, почему они размещают свою рекламу на пиратских сайтах. В «Фокстроте» организации пообещали провести «внутренний мониторинг для принятия соответствующих мер». Позицию Eldorado ассоциация не получила. Директор по коммуникациям Citrus Никита Коваленко переложил ответственность на рекламное агентство, которое использует «пакеты сайтов и платформ для размещения через баннерно-медийную сеть по целевой аудитории».

«Чтобы аннулировать вероятность включения пиратских сайтов в медиапланы, необходимо, чтобы все неофициальные ресурсы были заблокированы. Мы стараемся следить за подобными размещениями и убирать их – отказываясь от пакетов, в которых они появляются. Сейчас, по нашим данным, объем медийно-контекстной рекламы Citrus на подобных сайтах составляет не более 2–3%», – сообщил Никита Коваленко. Агентство по размещению рекламы в интернете, чье название часто встречается в UTM-метках рекламы Citrus, – Adbetnet – не предоставило ответа.

На случайность и особенности закупок рекламы в интернете пеняет и Rozetka. В службе поддержки отметили, что в компании нет «целенаправленного размещения рекламы на пиратских сайтах», и сослались на «веб-мастера, который работает по партнерской программе, делая такие размещения» и «тизерную сеть», куда «попадает сайт». По UTM-меткам в «Чистом небе» отследили, что немало пиратской рекламы Rozetka попало через интернет-сейлз-хаус ADMIXER, CMO которого Ирина Оверко также опровергла связь с пиратами: «Rozetka не является прямым клиентом ADMIXER, траффик закупается через другого посредника, который должен полностью отвечать за выбор купленного рекламного инвентаря, так как использует закупку через открытую экосистему programmatic с возможностью самостоятельного анализа и управления инвентарем».

В «Чистом небе» напоминают, что, согласно статье 176 Уголовного кодекса, наказывается не только само воровство контента, но и «финансирование таких действий». Директорам компаний, которые финансируют пиратство, это грозит штрафами и лишением свободы от 3 до 6 лет с последующим запретом занимать определенные должности.

Отметим, «Чистое небо» проводит мониторинг сайтов, к которым у правообладателей есть претензии последние три года вместе с Украинской антипиратской ассоциацией (УАПА), представляющей интересы американских мейджоров. Список этих сайтов открыт и доступен по адресу http://blacklists.org.ua. Он обновляется каждый месяц. В июле в него попало 1899 сайтов. Также организации мониторят эти сайты на предмет рекламных проявлений.

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