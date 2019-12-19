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Киберполиция обнаружила одессита, который массово взламывал аккаунты в Instagram

от Telekritika
От Telekritika 476
Главная Диджитал Киберполиция обнаружила одессита, который массово взламывал аккаунты в Instagram

Также правонарушитель требовал плату с пользователей для восстановления доступа.

Злоумышленник из Одесской области взламывал аккаунты пользователей Instagram, а затем требовал плату за восстановления доступа. Об этом сообщается на сайте киберполиции.

Работники киберполиции в Одесской области установили причастность к взлому аккаунтов 22-летнего жителя Одесской области. Он находил в Instagram финансовые аккаунты с большим количеством подписчиков и посылал сообщение их владельцам якобы от имени администрации социальной сети.

Когда пользователь переходил по ссылке, ему предлагалось ввести свои пользовательские данные (логин и пароль к почте, связанной с аккаунтом) для возобновления работы. После их ввода, пользователь терял доступ к аккаунту, а права на использование переходили злоумышленнику.

Киберполиция совместно со следователями полиции Одесской области при процессуальном руководстве Ильичевской местной прокуратуры провела обыск по месту жительства правонарушителя. Из квартиры изъяли компьютерную технику и телефон, которые направили  в экспертный центр для проведения соответствующих экспертиз.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Напомним, ранее киберполиция прекратила деятельность сервиса для регистрации разных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.

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