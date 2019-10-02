Киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм

Сотрудники киберполиции и следователи Главного управления Нацполиции Украины разоблачили сервис для массовой рассылки электронных сообщений. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

Ресурс использовался для создания ботоферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации электронных почт, с которых осуществлялись анонимные сообщения о минировании.

«Установлено, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве к различным почтовым ресурсам, социальным сетям, платежным системам. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно выше», – сообщает киберполиция.

Такие услуги использовались обычно для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и т. п.). Сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т. д.).

Для защиты сетей использовались VPN и TOR-сервисы.

Полицейские провели обыски в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. Изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направили на экспертизу.

Ранее сотрудники Киберполиции пресекли в Мариуполе деятельность пиратского сервиса, который предоставлял доступ к около 2,5 тысяч различных телеканалов и порядка 5 тысяч фильмов.