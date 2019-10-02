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Киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм

от Telekritika
От Telekritika 384
Главная Диджитал Киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм

Киберполиция прекратила деятельность сервиса для регистрации разных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.

Сотрудники киберполиции и следователи Главного управления Нацполиции Украины разоблачили сервис для массовой рассылки электронных сообщений. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

Ресурс использовался для создания ботоферм, рассылки спамовых сообщений и регистрации электронных почт, с которых осуществлялись анонимные сообщения о минировании.

«Установлено, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве к различным почтовым ресурсам, социальным сетям, платежным системам. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно выше», – сообщает киберполиция.

Киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм

Фото Нацполиции

Такие услуги использовались обычно для осуществления анонимной массовой рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и т. п.). Сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т. д.).

Для защиты сетей использовались VPN и TOR-сервисы.

Полицейские провели обыски в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. Изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направили на экспертизу.

Ранее сотрудники Киберполиции пресекли в Мариуполе деятельность пиратского сервиса, который предоставлял доступ к около 2,5 тысяч различных телеканалов и порядка 5 тысяч фильмов.

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