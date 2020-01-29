Канал «Украина» снимает детективную драму «Отречение»

В Киеве продолжаются съемки 24-серийной картины «Отречение» по заказу канала «Украина». В центре сюжета – история молодого оперативника Влада Романенко, который становится членом специального отдела уголовного розыска. Из-за непростого характера парень получает клички «выскочка» и «Шерлок Холмс». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Продюсер компании «ТРИ-Я-ДА продакшн» Игорь Волков рассказал, что эта картина будет достаточно классической, но интригующей и интересной: «Вертикальный детектив, в котором каждая серия – отдельная история. Главный герой – человек, который наделен фантастическим интеллектом и уникальными способностями в расследовании. Условно говоря – современный Шерлок Холмс, живущий в наших реалиях, только Влад не частный сыщик – он представитель полиции, служащий в спецотделе».

Роль Влада досталась актеру Макару Тихомирову.

«Мой герой Владислав обладает хорошими умственными способностями, замечает мельчайшие детали, что помогает ему в расследованиях. Он циник по жизни, редко обращает внимание на чьи-то чувства, особенно, если это люди не из его круга общения. К моему большому актерскому счастью, это не персонаж, который просто влюбляется и идет к своей цели. У него есть нюансы, которые случаются в жизни, но не всегда есть в сериалах», – поделился исполнитель главной мужской роли Макар Тихомиров.

Также в фильме снимаются Наталья Бабенко, Артем Позняк, Константин Войтенко, Игорь Салимонов, Роман Жиров, Вячеслав Бабенко, Анастасия Карпенко, Зоя Барановская и др.

Режиссеры-постановщики – Сергей Сотниченко и Антон Гойда. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Художник-постановщик – Иван Степаненко/

Производством по заказу канала «Украина» занимается компания «ТРИ-Я-ДА продакшн». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, 1 февраля в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Лабиринт».

Фото: канал «Украина»

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