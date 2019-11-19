Канал «Украина» покажет шестой сезон сериала «Черговий лікар»

25 ноября в 13:20 на телеканале «Украина» стартует премьера шестого сезона медицинской драмы «Черговий лікар», снятого студией Film.ua. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету картины, в больницу скорой помощи попадают пациенты, поступкам и диагнозам которых трудно найти рациональное объяснение. В новом сезоне медицинской драмы «Черговий лікар» появятся новые персонажи — врач скорой помощи Максим Иванович Воронько. Его роль исполнил Вячеслав Николенко. Второй новый персонаж — медсестра Зоряна, роль которой исполнила Роксолана Сирота.

По сообщению канала, в новом сезоне врачи будут иметь дело с трепанацией черепа, пулевыми ранениями, сложными ранами, переломами и последствиями ДТП.

В ролях: Александр Норчук, Вячеслав Николенко, Ирина Ткаленко, Ольга Кияшко, Александра Польгуй, Михаил Романов, Владимир Маркович и другие.

Фото: пресс-служба канала «Украина»

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