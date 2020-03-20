На канале «Украина» состоится премьера фильма «Мой милый найденыш»

В воскресенье, 22 марта, в 16:50 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного мелодраматического фильма «Мой милый найденыш», пишет пресс-служба канала.

По сюжету Вера никогда не отчаивается, устраивается на работу в такси и знакомится с Максимом, который всячески добивается ее расположения. Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок. Найти, чей он, полиция не может. Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая зацепка приносит еще больше вопросов.

В фильме снялись: Юлия Кокрятская, Михаил Гаврилов, Валентин Томусяк, Кирилл Кузнецов, Марина Митрофанова, Валентина Войтенко, Инга Оболдина, Галина Святая, Дамир Сухов и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Александр Мохов. Оператор-постановщик – Андрей Шкир. Исполнительный продюсер – Павел Карван. Продюсер – Валентин Опалев.

Производством четырехсерийного фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что на телеканале «Украина» стартует последний сезон скриптед-реалити «Реальная мистика».

Фото: телеканал «Украина»

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