«Канал «Украина» покажет финальный сезон «Реальной мистики»

30 марта в 12:30 на телеканале «Украина» стартует последний сезон скриптед-реалити «Реальная мистика», сообщает пресс-служба.

В новых сериях раскроют тайны прошлого не только членов команды Андрея Дебрин, но и самого героя и расскажут, почему он всю свою жизнь занимается опровержением мистических событий.

Кто из «Реальной мистики» пойдет под венец, кто окажется на грани жизни и смерти, что себе не может простить Андрей Дебрин, а кого отправят в тюрьму, — все это зритель узнает в финальном сезоне скриптед- реалити.

Первый сезон сериала «Реальная мистика» стартовал на телеканале «Украина» в декабре 2015 года. «Медиа Группа Украина» заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити с польской группой Polcast.

В последнем сезоне «Реальной мистики», производством которой занимается «Теле Про», снимутся актеры: Андрей Дебрин и Людмила Ардельян, Наталья Бережная-Музычко, Евгений Бельтюков, Елена Репина, Тимур Ибраимова, Алексей Нечай-Кучинский и другие.

Ранее компания FILM.UA Group совместно с каналом «Украина» приступили к съемкам новой четырехсерийной мелодрамы «После зимы».

Фото: канал «Украина»

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